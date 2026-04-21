A Coruña, una ciudad cada vez más lectora: "Es un tipo de socialización muy guay"

Una quedada de el club de lectura 'El Círculo de Salem' en A Coruña Cedida

Leer, y compartir lecturas, es un hábito cada vez más asentado en A Coruña. En Galicia, seis de cada diez personas leen en su tiempo libre y en España, según los últimos datos de la Federación de Editores, en su mayoría las lectoras son mujeres y jóvenes, un patrón que se repite en la ciudad herculina.

Al menos esta es la percepción del sector en la ciudad, que coincide en destacar un mayor interés femenino, especialmente en actividades literarias como clubs de lectura o presentaciones de libros.

María Nieto, escritora y divulgadora cultural, señala sin lugar a dudas que "el mundo de la literatura está viviendo un boom y en A Coruña está funcionando muy bien. Siempre ha sido una ciudad muy lectora". Javier Pintor, dinamizador cultural, sostiene sin lugar a dudas que "es una de las ciudades de España que más eventos realiza en torno al libro".

Prueba de ello han sido los recientes éxitos en varias charlas con autoras. En la Fundación MOP, las conversaciones con las escritoras Lionel Shriver, Ottessa Moshfegh y Tatiana Ţîbuleac colgaron el cartel de lleno con cientos de asistentes. La escena ya se había visto en pequeñas librerías como Moito Conto, donde la conversación con Marta Jiménez Serrano reunió a 150 personas, o en Lume, donde Lucía Solla congregó a 200 lectoras. David Uclés reunió por su parte a cerca de 400 personas en el Conservatorio Superior de Música.

"Son casos muy excepcionales", reconoce Nieto, que también pone en valor las firmas con menos asistencia.

En estas actividades hay mayor presencia femenina, algo que también se percibe en los clubs de lectura que se multiplican por toda la ciudad.

"Queremos pensar que todo el trabajo de promoción de la lectura que se hace con las familias, con las escuelas y con las entidades del entorno está dando sus frutos", afirman desde las bibliotecas municipales, en una ciudad en la que más de 560 personas participan en una treintena de clubs de lectura públicos para los que hay 114 personas en lista de espera.

"Me gustaba la idea de poder hacer lecturas comunes y poder comentarlas, como cuando vas al cine a ver una película" Ruth López, integrante del club Las Kikas

Sobre los clubs, María Nieto comenta que existe "una comunidad lectora que han descubierto así un tipo de socialización muy guay. A Coruña ha crecido como ciudad y ha ido perdiendo cercanía. Con las redes sociales se ha generado una comunidad lectora y eso ayuda a romantizar la lectura y a convertirlo en un acto público yendo a presentaciones y a clubs de lectura. Sucede como con la música; no es lo mismo escucharlo en Spotify que ir a un concierto".

Clubs que se convierten en comunidades

"Me apetecía comentar con alguien mis lecturas en persona y conocer gente con pasatiempos parecidos a los míos con quien poder hacer planes que implicasen la lectura", comenta precisamente Xoana González una joven de 26 años que participa en el club de lectura El Círculo de Salem.

Algo parecido expresa Ruth López, integrante del club Las Kikas, ante la pregunta de por qué decidió unirse: "Me gustaba la idea de poder hacer lecturas comunes con mis amistades y después poder comentarlas, como cuando vas al cine a ver una película".

"Yo quería conocer nuevxs escritorxs y retomar el hábito de lectura", comenta Ana Ruiz, también integrante de Las Kikas, por su parte.

Para Xoana, formar parte de este grupo es una experiencia muy positiva: "Lo mejor es el buen rollo. Todos los integrantes se preocupan por hacer sentir cómodo a todo el mundo. Se nota que hay ganas reales de hacer amigos, de escuchar las opiniones de todos aunque en algunas ocasiones no compartamos siquiera los mismos gustos literarios, y de pasarlo bien sin presiones".

"Se nota que hay ganas reales de hacer amigos, de escuchar las opiniones de todos aunque en algunas ocasiones no compartamos siquiera los mismos gustos" Xoana González, integrante de El Círculo de Salem

Además, la coruñesa lo ve como una oportunidad para abrirse a todo tipo de lecturas: "Descubres libros que por tu cuenta quizás no te animarías a leer, pero que acaban encantándote. Los coges con ganas para poder comentarlos con el club y haces planes especiales que te sacan un poquito de la rutina".

Ruth coincide dentro de su club, del que valora poder leer "más libros de diferente tipología, ya que cada una de nosotras propone un libro y después escogemos cuál leer. Acabas viendo propuestas que a lo mejor por ti misma no llegarías a leer", a lo que Ana añade que compartir lecturas también permite "ver las distintas interpretaciones que se pueden hacer de un mismo libro".

"También me hace ilusión el ver que todas los hemos acabado y esperar a que llegue el día de la reunión, para ir a tomar algo y comentar lo que nos ha parecido", completa Ruth.

En El Círculo de Salem, Xoana explica que leen "un poco de todo", pero sobre todo fantasía, thriller y romance. "Cada persona puede proponer un libro cada mes, luego votamos y la lectura que obtenga más votos se convierte en la ganadora".

Librerías y bibliotecas

Aunque hay quien se une a un club para impulsar su hábito de lectura, A Coruña no ha perdido esta costumbre.

El fenómeno lector también se hace notar en las bibliotecas. En la Miguel González Garcés, en Elviña, han crecido en usuarios y se prestan más cantidad de libros, además cuentan con ocho clubes de lectura, que suman una gran participación.

"Tenemos un prototipo de persona, que es una mujer de más de 60 años. También hay de todo, pero en general, salvo en el club de cómic que son casi todos hombres, en el resto las mujeres ganamos por goleada", explica su directora Alejandra Mosquera.

En las municipales, explican que la diversidad de oferta hacer que sus servicios lleguen a todo tipo de personas. Aquí vienen "familias, personas mayores, niños y niñas, personas con necesidades de alfabetización y formación para las que la biblioteca es un recurso de crecimiento clave, otras que buscan únicamente materiales de lectura que llevarse a casa, aquellas que buscan compartir y socializar sus lecturas e intereses" y más aunque, en su mayoría, son mujeres.

Tras el parón que supuso la pandemia en el préstamo de libros, las bibliotecas coruñesas superan ya los niveles de 2019 a lo que se añaden los "préstamos de libros electrónicos que sí se disparó a partir de 2020".

Desde las librerías, Esther Gómez de Moito Conto, situada en el 35 de San Andrés, explica a Quincemil que el número de lectores "no va a menos" y que evoluciona de manera progresiva especialmente desde la pandemia. "Hoy está más naturalizada la relación con los libros, antes si leías parecías un friki", dice.

Desde la librería Lume, que reabrió hace tan solo unos meses, su responsable, el también escritor Rober Cagiao reconoce que la ciudad es muy lectora. "Si no, no hubiésemos montado la librería", razona, en un local que desde el principio nació como un "espazo cultural".

Aquí lo que más triunfa es la literatura independiente de editoriales como Asteroide. "Esto nos congratula", asegura Rober antes de añadir que "no dejamos de vender la comercial y la literatura gallega tiene a un montón de gente que viene a buscar las novedades". Todo ello un éxito que relaciona con las redes sociales: "Esta promoción es un caldo de cultivo que provoca que la gente tire más por estos títulos".

Estantería de la librería Lume. Carmen G. Mariñas

También Galgo Azul apuesta desde el Agra do Orzán por los eventos literarios. Su feria de libros "tarados" fue un éxito, en palabras de Juan Rodríguez, que coincide en la relevancia de las redes y destaca también la involucración de las familias en la lectura. "Hai moita compra para os pequenos", afirma, sin distinción entre niños y niñas, algo que cambia en la literatura para adultos donde "a afluencia nas actividades é máis do público feminino".

Desde la librería Couceiro, una de las más veteranas de la ciudad, Begoña Couceiro celebra una recuperación en el hábito de lectura desde la pandemia. Aquí, la librera ve a la gente joven "muy enganchada", especialmente a las novelas de fantasía, mientras que el público adulto se mueve entre los 30 y los 50 años, al igual que en su club de lectura. "Llevamos con él quizás cerca de 10 años y mucha gente participa desde el principio", destaca.

Esther, librera que lleva doce años regentando Moito Conto señala por su parte que su clientela se centra sobre todo en gente joven de entre 23 y 30 años, aunque no se trata de un "perfil homogéneo" porque también tiene clientes mayores. "Leen más las mujeres, pero los hombres que leen son muy lectores".

Aquí cuentan con un total de ocho clubes de lectura mensuales, que cada vez suman más integrantes. "Hay pocos espacios donde escuchar voces humanas que te ayuden a desconectar de la tecnología", explica Esther. Cada uno de ellos gira en torno a diferentes géneros literarios: "Tenemos de narrativa, de poesía, de cómic, de literatura de naturaleza y de novedades literarias, entre otros". También son variados los de Galgo Azul que entre infantil, literatura gallega, sketchbook y otros suman hasta cinco.

En Lume tienen siete clubs, uno de ellos online, y siguen recibiendo más solicitudes para participar en ellos. Rober cuenta que "la gente responde muy bien, quiere leer y le gusta poder compartirlo, también con el autor, e intentamos en la medida de lo posible que vengan. La gente se está volcando".

Autoras superestrella

Así, además de la venta de libros, las presentaciones y firmas son dos eventos clave en las librerías. María Nieto destaca de estas actividades la posibilidad de escuchar de primera mano a las mentes detrás de los libros más interesantes del momento: "Tener la posibilidad de escuchar a Marta Jiménez Serrano, a Lucía Solla o a Aurelio Serrano es un lujo increíble".

A Coruña es parada obligatoria para los grandes nombres de la literatura española actual. Así lo subraya Javier Pintor, que pone en valor que esta es una ciudad en la que parte del público lector "busca un libro más literario, que ofrece algo más que un mero entretenimiento".

Fuera de las librerías, Pintor destaca el trabajo de la red municipal de bibliotecas y de ciclos como Poetas Di(n)versos impulsado por Yolanda Castaño. "A Coruña hace mucho por la lectura. Es una tradición", concluye.