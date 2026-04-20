Miles de libros a un euro en A Coruña en esta nueva feria literaria

La ciudad de A Coruña sumará una nueva propuesta cultural con motivo del Día del Libro gracias a la iniciativa de Libros Hércules.

El establecimiento organiza por primera vez un evento de venta masiva de ejemplares usados, con un total de 3.000 libros disponibles a un precio único de un euro, en una apuesta por acercar la lectura a todos los públicos.

La actividad se desarrollará entre el 23 y el 30 de abril y pretende dar salida a obras de distintos géneros, fomentando al mismo tiempo el acceso asequible a la cultura y la reutilización de libros.

La propuesta nace también con la intención de generar movimiento en la zona y atraer a vecinos y aficionados a la lectura durante toda la semana.

Los 200 primeros se llevarán un ejemplar firmado

El arranque del evento coincidirá con la jornada del 23 de abril, cuando se celebrará una acción especial para los asistentes. Las primeras 200 personas que acudan recibirán gratuitamente un ejemplar firmado por el escritor Víctor Omgba, impulsor del proyecto, que estará presente a lo largo del día para atender a los lectores.

El propio autor destaca que la iniciativa busca crear un vínculo directo con el público y convertir la fecha en una celebración en torno al libro.

El horario de apertura será de mañana y tarde, entre las 10:00 y las 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas, permitiendo el acceso continuado a esta oferta literaria.