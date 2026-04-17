A Coruña celebra el Día de los Monumentos en el Castillo de San Antón y el Castro de Elviña

El Concello de A Coruña ha organizado para este sábado, día 18 de abril, una jornada especial de actividades con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, con propuestas gratuitas pensadas para todos los públicos en el Castillo de San Antón y el Castro de Elviña.

La programación se desarrollará entre las 12:00 y las 18:00 horas e incluye visitas guiadas y talleres infantiles con el objetivo de acercar el patrimonio histórico de la ciudad a la ciudadanía de una forma didáctica y participativa.

En el Castillo de San Antón se celebrarán dos turnos de visitas guiadas en los que medio centenar de personas, divididas en dos grupos, recorrerán el recinto y las distintas salas del Museo Arqueológico e Histórico para conocer su evolución y su importancia a lo largo del tiempo.

Además, por la tarde, otro grupo de 25 personas participará en una visita guiada al Castro de Elviña, uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del municipio.

La programación en el Castillo de San Antón se completa con los talleres infantiles "Os segredos do Castelo", una iniciativa dirigida a los más pequeños que se divide en cuatro bloques temáticos. A través de ellos, los participantes podrán descubrir el origen de la fortaleza, entender su papel defensivo, reflexionar sobre el valor del patrimonio cultural y trabajar en equipo para resolver distintas pruebas.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: "Que los coruñeses y coruñesas conozcan mejor su historia es fundamental. Por eso ponemos los recursos municipales al servicio de actividades divulgativas, entretenidas y gratuitas para todos los públicos".