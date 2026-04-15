A Coruña celebra el Día del Libro con un coloquio que reivindica la lectura como un derecho

A Coruña conmemora el próximo jueves, 23 de abril, el Día del Libro bajo el lema 'Un libro, una historia' a través de actividades programadas por la Red de Bibliotecas Municipales, que invitan a la ciudadanía a visitar los distintos espacios para descubrir los libros que guardan y sus fascinantes historias.

"Desde el Gobierno de Inés Rey impulsamos numerosas acciones vinculadas a nuestra excelente red de bibliotecas con el objetivo de que el conjunto de la ciudadanía tenga garantizado su acceso a la lectura", indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

El acto central, presentado por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Estudios Locales, el propio jueves 23 de abril, a las 19:30 horas, y consistirá en el coloquio '¿La lectura es un derecho humano?', con la intervención del profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores, quien planteará la posibilidad de abordar la lectura como un derecho humano, acompañado por Daniel Granados, investigador y gestor experto en derechos culturales.

En este diálogo se reflexionará sobre el acceso a la lectura como herramienta de igualdad, ciudadanía y libertad, y sobre la lectura como derecho clave para garantizar el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos. La asistencia al coloquio, dirigido a cualquier persona interesada en el tema y, especialmente, a profesionales del mundo del libro, la gestión cultural y la intermediación literaria, será gratuita hasta completar aforo.

Además de este diálogo, se celebrará el Día del Libro, como viene siendo habitual, con sueltas de libros en los alrededores de las bibliotecas, así como con muestras, recomendaciones y otras acciones especiales para esta fecha.