El Museo de Belas Artes de A Coruña estrena dirección tras la marcha de Ángeles Penas

El Museo de Belas Artes de A Coruña inicia una nueva etapa con el nombramiento de Manuel Mosquera como director, una designación que llega tras la jubilación el pasado mes de marzo de Ángeles Penas, figura clave en la historia reciente del centro.

El relevo sitúa al frente del museo a un profesional con una larga trayectoria dentro de la propia institución, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

Mosquera, hasta ahora responsable del área de Difusión y Acción Cultural, ha estado vinculado al museo desde finales de la década de 1980, participando en distintas fases de su evolución.

A lo largo de casi tres décadas, ha desempeñado funciones en múltiples ámbitos, con especial peso en la programación educativa y las actividades dirigidas al público, consolidándose como una pieza fundamental en el funcionamiento diario del museo.

Su experiencia abarca desde la organización de exposiciones hasta la dinamización cultural del espacio.