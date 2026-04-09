La compañía Ibuprofeno Teatro triunfa en A Coruña con seis galardones en los premios María Casares

El teatro gallego celebró la pasada noche su gran fiesta en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña con la entrega de los XXX Premios de Teatro María Casares, el principal reconocimiento de las artes escénicas en Galicia. En una gala marcada por la emotividad y el espíritu festivo, la obra 'Reconversión', de la compañía Ibuprofeno Teatro, se erigió como la gran ganadora de la edición cosechando un total de seis galardones.

La pieza de Ibuprofeno Teatro, que partía como favorita con 11 candidaturas, redondeó su noche con los premios a Mejor Espectáculo, Mejor Dirección (S. Cortegoso, C. Álvarez-Ossorio y N. Feijoo), Mejor Texto Original (Santiago Cortegoso), Mejor Espacio Sonoro (Alonso Caxade), Mejor Actor Secundario (Fran Lareu) y Mejor Actriz Secundaria (Cristina Collazo).

Un palmarés repartido

Junto al éxito de 'Reconversión', la 30ª edición de los premios reconoció el talento de diversas propuestas que marcaron la temporada escénica. La serie 'Clopen', producción del Centro Dramático Galego, se alzó con dos premios: Mejor Actriz Protagonista para Natalia Pajarito y Mejor Dirección de Movimiento para Marta Alonso Tejada. Por su parte, 'TROMSØ', de Morraoconto, también logró un doblete en los apartados técnicos, llevándose los trofeos de Mejor Espacio Escénico y Mejor Iluminación.

El premio a Mejor Actor Protagonista fue para Fran Lareu por su trabajo en 'Un tal Romeo' (aRamboia), quien consiguió así un doblete personal la misma noche al ganar también el de actor secundario con 'Reconversión'. En las categorías dirigidas al público familiar, 'Berenguela na gaiola' (Galeatro y Xarope Tulú) fue nombrado Mejor Espectáculo Infantil y se llevó también el de Adaptación/Traducción, mientras que 'A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica' (Tanxarina) ganó como Mejor Espectáculo de Títeres.

Reivindicación del teatro gallego

La presidenta de la AAAG, Eva Fórneas, abrió la gala tomando la palabra en nombre de la Junta Directiva para hacer balance de estos treinta años de premios y mirar hacia el futuro del teatro gallego. Fórneas subrayó el avance de las estructuras profesionales del sector, pero advirtió de una preocupación central: "No nos cansaremos de repetir en este escenario que las instituciones públicas deben ponerse a trabajar YA para revertir la situación de hegemonía del castellano".

La presidenta también llamó la atención sobre la relación del sector con las instituciones, reclamando un acompañamiento real y no meramente simbólico. Fórneas advirtió sobre la instrumentalización del trabajo de las profesionales en los medios públicos y pidió mesura y respeto: "Necesitamos que estén con nosotros, que nos acompañen, sí, incluso que se fotografíen con nosotros, pero con decoro, con medida". Fórneas recordó además que la función pública tiene obligaciones con el sector y no hace ningún favor: "no nos regalan nada".

Fórneas cerró su discurso con un llamamiento a la resistencia colectiva frente al auge de la ultraderecha y los discursos de odio: "Tenemos el deber de afirmar rotundamente que no daremos un paso atrás en los derechos conseguidos", apoyándose en las palabras del director y dramaturgo Oskar Eustis para recordar el papel esencial del teatro: "un arte que ejercita el músculo de la empatía posiblemente como ningún otro".

Homenaje a Manuel Lourenzo

Bajo la dirección de Gloria Rico, la gala tuvo como hilo conductor la figura y obra de Manuel Lourenzo, histórico actor y dramaturgo gallego fallecido el pasado verano y Premio Nacional de Literatura Dramática en 1997. El espectáculo evitó la melancolía para convertirse en una celebración de marcada simbología: un escenario coronado por una esfera, el azul del Valadouro y las doas tradicionales integradas en una estética de fiesta popular.

La velada comenzó con el acordeón de Sabela Dacal y una vibrante cumbia con la que el elenco —Arantza Villar, Carlos Mosquera "Mos", María Barcala y Roberto Leal— entró desde el patio de butacas. El juego escénico alternó momentos de humor, como el brindis inicial con latas de cerveza, con pasajes de alta carga poética, como la lectura multilingüe de textos de Lourenzo en gallego y francés o el emocionante poema homenaje recitado bajo el foco de un cañón en el centro del escenario. Uno de los momentos más sobrecogedores fue el 'In Memoriam', donde la música de "Oxalá estiveras aquí" acompañó el recuerdo de los compañeros fallecidos en 2025.

El teatro como "clave"

Uno de los momentos más solemnes fue la lectura del 'Manifiesto Galego del Día Mundial del Teatro 2026', escrito por el activista y docente Carlos Callón. En su texto, Callón recorrió la historia de persecución de nuestra lengua en los escenarios para reivindicar el teatro como una "clave decisiva" para revitalizar el idioma hoy en día. El autor hizo un llamamiento a pasar de la "caricatura al sujeto" y cerró su proclama con un unánime "¡Viva el Teatro Gallego!".

La AAAG entregó su reconocimiento especial, el Premio de Honor Marisa Soto, a la actriz y activista Luma Gómez. El acto contó con la presencia de autoridades como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde; y el director general de Cultura, Anxo Lorenzo, entre otros representantes institucionales.

La fiesta terminó con la canción "Eu son Feliz" y un brindis colectivo de premiados y equipo técnico sobre las tablas del Rosalía, sellando una noche que reafirma los María Casares como el gran referente de las artes escénicas en Galicia.

Listado de Candidaturas Premidas