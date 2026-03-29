Dos casas de A Coruña optan al mayor premio de arquitectura del mundo hispano

Por decimoséptimo año consecutivo regresa el Premio Obra del Año, organizado por ArchDaily, considerado el mayor reconocimiento de arquitectura del mundo hispanohablante. En esta edición, el estudio coruñés SEA Arquitectos, liderado por Carlos Graña, ha logrado una destacada doble nominación.

Entre más de 1.000 proyectos presentados de todo el ámbito hispano, Galicia cuenta con tres obras seleccionadas, de las cuales dos llevan la firma del estudio coruñés: Casa LD y Casa Hutmann. Un reconocimiento que sitúa a A Coruña en el mapa internacional de la arquitectura contemporánea.

"Es un orgullo ver que el trabajo que hacemos desde A Coruña tiene voz en el panorama internacional de habla hispana", señala Carlos Graña, fundador del estudio. El arquitecto destaca además el gran momento que vive el sector en la comunidad:

"La arquitectura en Galicia vive un momento estupendo, con grandísimos profesionales haciendo un trabajo impecable. Que Casa Hutmann y Casa LD hayan encontrado su pequeño espacio en unos premios de esta envergadura nos ilusiona enormemente".

Tal como describen desde el estudio, la Casa LD se articula en torno a la continuidad espacial como elemento central del diseño. Su volumetría no solo define la estética del conjunto, sino que cumple una función clave: proteger la vivienda de los vientos dominantes.

Casa LD SEA Arquitectos

Esta estrategia permite crear un microclima en la zona del porche, orientado hacia la piscina. El resultado es un espacio exterior diáfano pero resguardado, que se abre hacia el paisaje coruñés y conecta visualmente toda la vivienda.

Casa Hutmann: tradición reinterpretada en hormigón

Por su parte, la Casa Hutmann destaca por su potente presencia material. Su envolvente de hormigón remite a la solidez de la piedra tradicional gallega, reinterpretada desde un lenguaje contemporáneo.

Casa Hutmann SEA Arquitectos

En el interior, un lucernario estratégicamente situado introduce luz cenital que baña la zona de día, generando una atmósfera cálida, íntima y protegida, en contraste con la contundencia del exterior.

Trayectoria de Carlos Graña

El trabajo de Carlos Graña se sustenta en una sólida trayectoria internacional. Arquitecto formado en la Universidad de A Coruña y con estudios en Stuttgart, ha desarrollado parte de su carrera en países como Estados Unidos y Alemania.

Además, ha colaborado en India con Balkrishna Doshi, ganador del prestigioso Premio Pritzker en 2018. Actualmente, compagina su labor profesional con la docencia y la investigación en arquitectura.