La Ciudad de las TIC de A Coruña acogerá en mayo un ciclo de conciertos inmersivos

La ciudad de A Coruña se prepara para acoger esta primavera una de las propuestas culturales más innovadoras del panorama gallego. Bajo el nombre de (IN)VISUAL, nace un nuevo ciclo de música audiovisual impulsado por la Deputación da Coruña que se celebrará en el Coruña Estudio Inmersivo (CEI), ubicado en la Ciudad de las TIC (antigua Fábrica de Armas).

El evento se desarrollará los sábados 2, 9, 16 y 23 de mayo con un total de cuatro conciertos en formato LIVE AV, una disciplina que combina sonido, imagen y tecnología en tiempo real. El cartel reúne a figuras destacadas de la cultura audiovisual contemporánea como MAOTIK, Marta Verde & José Venditti, Estela Oliva & Ana Quiroga y MIL111.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ataquilla, en un formato gratuito con depósito previo, lo que permitirá al público acceder a una experiencia que va más allá del concierto tradicional.

Más que un ciclo musical, (IN)VISUAL se presenta como un dispositivo cultural que conecta territorio, tecnología y creación. La iniciativa propone imaginar cómo serán los espacios culturales de la ciudad del futuro a través de experiencias inmersivas que dialogan entre pasado y presente.

Cuatro experiencias para explorar los límites del audiovisual

El programa de (IN)VISUAL arrancará el 2 de mayo con Between Lines , del artista digital francés MAOTIK, una performance visual que transforma el sonido en arquitectura digital en tiempo real.

El 9 de mayo será el turno de Prima Materia, de Marta Verde y José Venditti , una propuesta que explora la relación entre sonido, materia e imagen desde una perspectiva sensorial y experimental.

El 16 de mayo llegará Azabache AV, de Estela Oliva y Ana Quiroga, un viaje audiovisual que mezcla raíces, ritualidad y tecnología a través de lenguajes cercanos al cine experimental y las realidades virtuales.

El ciclo se cerrará el 23 de mayo con Sin título 0.1, de MIL111, una experiencia contemplativa que sitúa al espectador en el centro de una narrativa abierta construida a partir de imagen, sonido y silencio.

El escenario elegido no es casual. El CEI se ubica en la antigua Fábrica de Armas de A Coruña, un espacio industrial cargado de memoria que hoy se transforma en epicentro de innovación tecnológica. Sobre ese contexto emergen lenguajes artísticos contemporáneos que convierten cada sesión en una experiencia sensorial completa.

Así, el ciclo construye una narrativa basada en la tensión entre lo industrial y lo digital, entre la tradición y la innovación. Una forma de reinterpretar la identidad de la ciudad desde la experimentación artística y el uso de nuevas tecnologías.

Cartel-INVISUAL

El mayor plató virtual de España

El Coruña Estudio Inmersivo es actualmente el mayor estudio de producción virtual de España y uno de los más avanzados de Europa. Situado en la Ciudad de las TIC, cuenta con una nave de 2.000 metros cuadrados y un plató inmersivo de 800 metros equipado con tecnología de realidad virtual, aumentada y extendida.

Este complejo, impulsado por la Deputación da Coruña y financiado también con fondos europeos Next Generation, ha supuesto una inversión de nueve millones de euros. Su infraestructura permite crear escenarios hiperrealistas en tiempo real, combinando entornos físicos y digitales sin limitaciones técnicas.

Gestionado por Pedralonga Estudios —una sociedad vinculada al Clúster Audiovisual Galego—, el CEI no solo funciona como espacio de rodaje, sino también como centro de innovación, formación y generación de empleo en el sector audiovisual. En apenas un año, ya se ha consolidado como un referente en la producción inmersiva a nivel nacional.