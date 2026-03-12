'Lo Que De Verdad Importa' vuelve a A Coruña con nuevo formato y tres testimonios de superación

La Fundación María José Jove (FMJJ) ha acogido la presentación de Congreso Lo Que De Verdad Importa LIVE A Coruña 2026, que se celebrará este viernes en el recinto de Palexco ante más de 1.400 jóvenes a partir de las 10:00 horas. La apertura de puertas será a las 09:00 horas.

En esta edición, la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) estrena en la ciudad su nuevo formato LQDVI LIVE, cuyo principal objetivo es llegar a más jóvenes, familiares y educadores a través de cuatro eventos presenciales en España (siendo A Coruña una de las ciudades elegidas) y multitud de contenidos digitales que harán que lo que de verdad importa toque más corazones y esté más presente que nunca en la sociedad.

En la presentación de esta mañana en la sede de la FMJJ, han estado los ponentes de este año en A Coruña. Jero García, Alexia Vieira y Unai Garma hablaron de sus historias de superación y solidaridad, un anticipo de lo que se podrá vivir mañana en Palexco. Los protagonistas estuvieron acompañados por la presidenta de honor de LQDVI LIVE A Coruña y presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y por la directora general de la Fundación LQDVI, María Franco.

"Para nosotros es un motivo de orgullo volver a acoger un evento que recala ininterrumpidamente en A Coruña desde hace 17 años. En cada edición buscamos despertar inquietudes y acompañar a los jóvenes a través de testimonios de vida que les ayuden a trazar su propio camino hacia el futuro. Historias como las de Jero, Alexia y Unai", destacó Felipa Jove.

Entre los ponentes de esta edición se encuentra Jero García, exboxeador y presentador que impulsa diversos proyectos sociales centrados en la integración y la prevención de la violencia a través del deporte. Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel a finales de los años 70, Jero creció en un entorno marcado por la delincuencia y la desestructuración social. El deporte se convirtió en su vía de escape y en la herramienta que le permitió construir un futuro diferente. Actualmente dirige la Fundación Jero García, dedicada a la integración social y a la lucha contra el acoso escolar mediante la actividad deportiva.

"Lo que más les queda a los jóvenes es lo que se siente, no lo que se estudia. Yo les voy a hablar de golpes, de que se van a caer a lo largo de su vida y de que hay que levantarse siempre", señalaba en la rueda de prensa el propio Jero.

Alexia Vieira, fundadora y presidenta de la Fundación Khanimambo, una ONG que trabaja

en Mozambique desde 2007, centrada en la educación y el desarrollo comunitario en la zona de Xai-Xai. Llegó al país africano con solo 22 años y decidió quedarse para fundar su propia organización, centrada en la educación integral, como eje vertebral desde la infancia.

La Fundación Khanimambo financia también becas de estudios universitarios y programas específicos para adultos. Cuenta con un centro nutricional y un centro de salud enfocado en la prevención y acompañamiento de enfermedades y una granja ecológica, fomentando

la innovación y la autosuficiencia.

"En la vida hay que ser inconformista, tener curiosidad por formar parte del mundo de forma activa y aprovechar las oportunidades que la vida te da", dijo Alexia Vieira en el acto.

Por su parte, Unai Garma, de 29 años, dejó atrás las apuestas hace más de ocho años. Su adicción comenzó a los 15, "desde el desconocimiento y la inocencia", a través de las apuestas deportivas. Al cumplir la mayoría de edad, la situación se agravó hasta generar deudas con amigos y llevarle a robar dinero a sus padres. Hoy es cofundador de A90Grados, una iniciativa que se dedica a promover el bienestar digital consciente y visibilizar los riesgos asociados al juego de azar en los jóvenes y sus familias.

"Un 8% de los jóvenes entre 14 y 18 años tiene adicción al juego. Uno empieza siempre de manera social hasta que se convierte en un infierno que te arrastra a ti y al entorno", apuntó Garma.

El Congreso LQDVI Live tiene como impulsores principales a Cantabria Labs, Fundación Cantabria Labs, CaixaBank e imagin; como socio tecnológico, a Telefónica; como socio fundador, a Fundación AXA; y, como partners en seguridad vial, a Gonvarri Industries y Fundación Gestamp. La edición que mañana se celebra en A Coruña cuenta, además, con la Fundación María José Jove como partner fundador en A Coruña, con la Xunta de Galicia como partner institucional, y con Palexco, Fundación San Rafael, Vegalsa-Eroski y Uber como colaboradores.