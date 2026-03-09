La Casa Museo Casares Quiroga acoge en A Coruña la presentación del libro "Entre los muros del olvido"

La Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña acogerá mañana, martes 10 de marzo, a las 18:30 horas, la presentación del libro "Entre los muros del olvido", una obra del periodista pontevedrés Juan de Sola que recupera la historia de Ramón García Martínez, superviviente del campo de concentración nazi de Mauthausen.

El acto servirá para dar a conocer una investigación que reconstruye la vida de este vecino vinculado a Campañó (Pontevedra), conocido también por ser el marido de la popular lechera de Campañó, una figura muy recordada en la memoria local.

El trabajo de Juan de Sola profundiza en la trayectoria vital de García Martínez y en su paso por el sistema de campos de concentración del régimen nazi.

Uno de los aspectos más relevantes del libro es que la investigación permitió que Ramón García fuese declarado oficialmente víctima del nazismo, un reconocimiento que recupera su historia dentro de la memoria democrática.

En la presentación participará también Silvana García, hija del protagonista de esta historia, que acompañará al autor en un encuentro con el público en el que se abordará el proceso de investigación y la importancia de rescatar testimonios silenciados durante décadas.

La obra ha sido publicada por la editorial Libros del Futuro.