A Coruña trabaja con la Xunta para proteger los murales de Urbano Lugrís en la calle Olmos

El futuro de los murales de Urbano Lugrís situados en un edificio en ruinas de la calle Olmos volvió a debatirse en el pleno municipal de A Coruña. La concejala del BNG Mercedes Queixas preguntó al gobierno local por la situación de estas pinturas, cuya conservación ha sido reclamada en los últimos meses por colectivos culturales y vecinos.

La edil nacionalista alertó de que los doce murales continúan en un inmueble muy deteriorado y, según denunció, en riesgo de pérdida irreversible.

También cuestionó si el reciente tren de borrascas ha podido agravar su estado y si el Ayuntamiento ha realizado alguna gestión para comprobar la conservación actual de las obras.

Queixas criticó lo que calificó como "silencio cómplice" de las administraciones y reclamó mayor implicación para garantizar la preservación de un conjunto que considera de gran valor cultural para la ciudad.

Desde el gobierno local, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro aseguró que el Ayuntamiento está trabajando "sin descanso" junto a la Xunta para avanzar en la protección de los murales.

El edil destacó el valor patrimonial del artista, al que comparó con "nuestro Dalí atlántico", y subrayó que se trata de una obra singular que merece una intervención rigurosa para garantizar su conservación.

Castro explicó que la tramitación requiere la coordinación de varias administraciones y que el Ayuntamiento no concederá licencia hasta que exista un proyecto presentado por la Xunta, al tiempo que indicó que también se está analizando la titularidad del edificio para facilitar una solución.

El concejal añadió que ya se han celebrado reuniones institucionales y técnicas entre el Ayuntamiento y la Xunta, aunque lamentó que la Diputación no haya participado en estos encuentros pese a existir un acuerdo plenario para implicar a las tres administraciones. Pese a ello, defendió que ambas instituciones continuarán trabajando para impulsar el proyecto.

Por su parte, el BNG insistió en que el gobierno municipal debe ser más exigente con la Xunta para garantizar la conservación de los frescos y asegurar su futura apertura al público, mientras que el ejecutivo local reafirmó su compromiso de seguir colaborando para preservar uno de los conjuntos artísticos más singulares vinculados a la historia cultural de A Coruña.