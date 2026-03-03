A Coruña rinde homenaje a Antón Vilar Ponte por el 90.º aniversario de su muerte

El Circo de Artesáns acogió este martes por la tarde un acto de homenaje a Antón Vilar Ponte en el 90.º aniversario de su fallecimiento. La iniciativa estuvo organizada por la Asociación Cultural Alexandre Bóveda y Cántigas da Terra, y contó con la participación del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Antón Vilar Ponte fue la figura más destacada de las Irmandades da Fala. Nacido en Viveiro, desarrolló una intensa actividad política, periodística y literaria. A comienzos de 1916 decidió crear en A Coruña, con la ayuda de su hermano Ramón, la Liga de Amigos del Idioma Gallego, que pronto se convertiría en la 1.ª Irmandade da Fala.

Asimismo, fue director de 'A Nosa Terra' y presidente de Cántigas da Terra. Profundamente comprometido con la nación gallega, fue elegido en 1931 diputado por la ORGA y, cinco años más tarde, fue elegido diputado nuevamente, esta vez por el Partido Galeguista. Falleció en A Coruña en marzo de 1936.

"Vilar Ponte no fue solo un periodista comprometido. Fue un activista, un activo, un activador de las Irmandades da Fala, un organizador y un impulsor de una Galicia que quería pensarse a sí misma con dignidad", indicó Gonzalo Castro, que destacó la profunda huella que dejó Vilar Ponte en A Coruña.

"Vilar Ponte mantuvo una estrecha vinculación con el tejido cultural coruñés, justo aquí, en el Circo de Artesáns, espacio fundamental de la vida cultural y asociativa de la ciudad. Aquí, como en otros espacios de nuestra A Coruña, latió esa voluntad de país que Vilar Ponte supo expresar con claridad y determinación", añadió Castro.

Durante el acto de homenaje también hubo una actuación de Cántigas da Terra y se llevó a cabo la lectura de textos del propio Vilar Ponte.