Bergondo (A Coruña) rinde homenaje a Filomena Dato en el centenario de su fallecimiento

Bergondo, en colaboración con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Moruxo, organizó hoy un sentido homenaje a la escritora Filomena Dato Muruais (1856-1926) en el cementerio donde descansan sus restos, con motivo del centenario de su fallecimiento y dentro del Ano Filomena Dato Muruais e Alejandro Pérez Lugín.

La actividad destacó su legado literario y su compromiso con los derechos de las mujeres.

El acto tuvo un marcado carácter poético con las intervenciones de las escritoras Natalia Alonso, Marta Dacosta y Dores Tembrás, quienes pusieron voz a la obra de Dato.

Algunos asistentes también participaron con lecturas públicas de fragmentos de sus escritos, mientras que la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo aportó la parte musical del homenaje.

La alcaldesa, Alejandra Pérez, realizó una ofrenda floral y recordó la importancia histórica de Dato, destacando que fue una pionera en la literatura gallega y defensora incansable de los derechos de las mujeres, especialmente con obras como Follatos y En defensa das mulleres.

Pérez subrayó que el homenaje busca mantener viva la memoria de la autora en la tierra que eligió para sus últimos años.

Este acto forma parte de la programación del año dedicado a Filomena Dato y Alejandro Pérez Lugín, con el objetivo de reivindicar figuras literarias que han dejado huella en la historia y la cultura de Bergondo.