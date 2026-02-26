A Coruña acoge el 5 de marzo la presentación de un libro sobre "el último pirata Atlántico" Cedida

El salón de actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña acogerá el próximo jueves, 5 de marzo, la presentación del libro 'Benito Soto. Terror en la mar' del autor es Juan Campos Calvo-Sotelo y que trata sobre "el último pirata Atlántico".

La presentación tendrá lugar a las 19:00 horas en la sede de avenida de la Marina, 3 y, en el acto, el autor estará acompañado por José Manuel Pato, delegado para Galicia de la Real Liga Naval Española. El evento será de entrada libre hasta completar aforo.

Esta nueva obra profundiza en la figura del pirata Benito Soto, que nació en Pontevedra en 1805 y murió ahorcado en Gibraltar en 1830. "Se ha escrito a menudo que Benito Soto fue la inspiración del poema 'Canción del pirata' de José de Espronceda, pero no hay ninguna evidencia de ello", explica el autor del libro, quien desmitifica la historia de este legendario corsario gallego.

Juan Campos Calvo-Sotelo (Cuntis, 1948) es psicoterapeuta y aficionado a la cultura marina. Ha escrito 'Náufragos de antaño', sobre los grandes naufragios en la Costa da Morte gallega durante el siglo XIX. Actualmente reside entre San Fernando (Cádiz) y la ría de Pontevedra, ambos lugares de mucha importancia en las andanzas del pirata Benito Soto.