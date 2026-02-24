Kathleen March y Francisco Díaz-Fierros premiados en Santiago con las Medallas del Consello da Cultura Galega

El Consello da Cultura Galega (CCG) ha entregado este martes sus Medallas de Honor, su máxima distinción institucional, a la filóloga estadounidense Kathleen March y al edafólogo gallego Francisco Díaz-Fierros, dos figuras con trayectorias dispares (una en el ámbito literario y otro en el científico) que han compartido su trabajo en pro de la cultura gallega.

Las laudatios estuvieron a cargo de la filóloga Ana Luna, para Kathleen March, y el historiador y expresidente del CCG, Ramón Villares, para Díaz-Fierros, que destacaron las trayectorias profesionales de ambos reconocidos, así como su papel en proyectos del CCG como Seara o el Álbum de la Ciencia.

La presidenta del CCG, Rosario Álvarez, abrió el acto, al que asistieron el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el secretario general da Lingua, Valentín García; el delegado del Gobierno de Galicia, Pedro Blanco, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre otras personalidades de la sociedad y de la cultura gallega.

Rosario Álvarez destacó en su intervención que esta máxima distinción busca "promover que se mantenga la colaboración e implicación con la cultura gallega de las personalidades homenajeadas".

Ante un auditorio lleno, agradeció a Kathleen March el "medio siglo de trabajo incesante por nuestra cultura, por amor, desvelando aspectos que permanecían ocultos a los ojos de los gallegos y difundiendo la noticia sobre nosotros a una amplia red internacional".

Hizo especial hincapié en Seara, el portal de traducción de la literatura gallega al inglés, que arrancó en 2023 bajo la coordinación de March para "difundir su conocimiento en el mundo de habla inglesa y, por extensión, en el mundo entero".

Sobre Díaz-Fierros, la presidenta recordó que fue el miembro más longevo del plenario, con 35 años de presencia ininterrumpida, en el que "se empeñó siempre en que la institución no olvidase ni el pensamiento del Seminario de Estudos Galegos ni el espíritu que alenta, ya desde el preámbulo, en la ley de creación de este órgano estatutario: la cultura científica forma parte indisociable de la Cultura, de la cultura gallega".

El acto contó con un programa musical que representa la canción lírica gallega contemporánea a través de un diálogo artístico entre poetas fundamentales de la literatura gallega (María Campo, Manuel Cuña Novás y Manuel María) y compositores reconocidos (Juan Durán, Borja Mariño y Manuel Pachecho).

La interpretación estuvo a cargo del barítono ferrolano Gabriel López (ganador del Diploma Andrés Gaos del VII Concurso de Canto Compostelana Lírica, premio auspiciado por el CCG), acompañado por el pianista ferrolano, Ricardo Blanco.

Ejemplo de "las dos culturas"

El historiador Ramón Villares ha sido el encargado de la laudatio de Díaz-Fierros, que ha recibido la medalla de las manos de la presidenta del Consello da Cultura.

De su figura, Villares lo ha reivindicado como ejemplo de lo que Charles P. Snow denominó "las dos culturas", la coexistencia de una cultura literaria y una científica que el homenajeado defendió desde sus puestos en el CCG y en el Seminario de Estudos Galegos.

Villares ha destacado que su trayectoria está también marcada por "un profundo compromiso cultural y cívico" y por el empleo de la lengua gallega en el ámbito científico, en el que desarrolló su trabajo en múltiples disciplinas. Entre las actividades vinculadas a la institución, ha destacado la creación del Álbum de Galicia.

En su intervención, el propio Díaz-Fierros ha repasado su trayectoria, en la que trató "de dotar de contenido cultural a la ciencia y a la técnica" de Galicia.

"Cuando entré a formar parte del CCG comenzaba a tener cierta proyección la expresión 'la ciencia también es cultura', que en general era aceptada como algo seguro y poco discutible, pero que en la práctica no dejaba huellas en la vida cotidiana", ha dicho el premiado, que ha recordado como los suplementos culturales "prácticamente ignoraban la ciencia y la técnica".

Desde su labor en el Seminario y en el CCG, estaba "haciendo cultura científica desde la propia ciencia y con sus propios contenidos", una orientación que ha reivindicado para luchar contra "esos bulos o datos pseudocientíficos que hoy en día tanto inquietan y preocupan".

"Intelectual galicianista"

La otra galardonada este martes ha sido la filóloga Kathleen March, que ha recibido su medalla de manos del presidente del Parlamento gallego. En su laudatio, la profesora y traductora Ana Luna la ha definido como "una intelectual galicianista, mujer de dimensión poliédrica que no se puede entender sin tener en cuenta su compromiso con las comunidades y colectivos minorizados".

Luna ha aplaudido el carácter de March como embajadora de la cultura gallega en Estados Unidos y en el mundo angloparlante "como proyecto de vida" y ha reivindicado su labor como traductora de una veintena de autores gallegos, entre los que están Rosalía, Luisa Villalta o Begoña Caamaño.

Kathleen March, que ha arrancado su intervención con versos de Rosalía, ha señalado que, a pesar de su condición de no gallegoparlante, siempre ha mostrado "un compromiso con una lengua de la que nadie me había hablado antes de llegar a Compostela". Una lengua y una literatura que ha compartido con el mundo anglófono a través de Seara.