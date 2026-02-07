Galicia acogerá el XXVIII Congreso Estatal de Librarías en 2028

Galicia acogerá el próximo Congreso Estatal de Librerías. Así se dio a conocer en la presente edición, que se celebra estos días en Valencia. La Federación de Librarías de Galicia organizará el evento, que se desarrollará en Santiago de Compostela en la primavera del 2028.

Cerca de 150 librerías forman parte de la Federación gallega, creada en 1977 para profesionalizar y visibilizar el sector y fomentar el hábito lector en la ciudadanía. Además de otras actividades, cada año organiza las Ferias do Libro que se celebran en distintas localidades.

El Congreso Estatal supone un punto de encuentro para los profesionales del sector, reuniendo a más de mil librerías asociadas a CEGAL. En el 2028, Galicia y Santiago serán el epicentro de la industria librera.

"A elección de Galicia como sede supón un recoñecemento ao traballo desenvolvido pola Federación de Librarías de Galicia ao longo das últimas décadas e reforza o papel do sector libreiro galego no conxunto do Estado, nun momento clave para abordar os desafíos da lectura, a diversidade cultural e a sustentabilidade do ecosistema do libro", declara la Federación en un comunicado.

Librería Bandini de Ames, premio Nuevas Librerías

Además, en el evento se premió a la librería Bandini de Ames con el premio Nuevas Librerías.

El galardón reconoce el valor y las propuestas de nuevas librerías y su contribución al tejido cultural. Bandini abrió en el 2024 en Bertamiráns bajo la dirección de Óscar Porral con Sara Carballo, vicepresidente de la Federación gallega. Es un proyecto independiente, centrado en dinamizar su zona y en ofrecer una programación de actividades literarias como clubs de narrativa, poesía, lectura silenciosa o terapéutica.

El premio, en palabras de su fundador, reconoce la "resistencia ante a homoxeneización cultural".