Una veintena de actividades para celebrar el legado de Rosalía en Santiago de Compostela Concello de Santiago

Santiago celebrará a la escritora Rosalía de Castro y su legado en la octava edición del festival que lleva su nombre, que contará con una veintena de actividades durante el 21 y 22 de febrero.

Según ha subrayado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, Rosalía es una persona con una "trayectoria absolutamente fantástica, de vigencia, de actualidad" y además el festival coincide apenas unas semanas antes del 8M, de ahí "una relevancia y potencia indiscutible".

La regidora ha destacado la "amplia gama de actividades" que se ofrecerán en el marco de festival, incluyendo literatura, artes escénicas y música, y ha animado a la ciudadanía de la capital gallega a asistir a ellas.

La programación arrancará el sábado 21 de febrero a las 11:00 horas en la Praza de Mazarelos y reunirá en Compostela durante el fin de semana a actrices como Mónica Caamaño y Isabel Risco, ilusionistas como el Mago Teto, grupos escénicos como As Teimas y Os Quinquilláns o las voces como Blues do País, Loita Amada, Faia Díaz, Inés Salvado, Uxía o Javier Ruibal.

En esta línea, la diputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Sol Agra, ha remarcado el concierto 'De tu casa a la mía', que se celebrará en la sesión vermú a las 13:20 horas el domingo 22 en la praza de Mazarelos.

También, ha señalado el concierto de Loita Amada, que presentará su tercer disco, Resistir é Vencer, en la praza de Mazarelos el sábado a las 21:00 horas. El cartel musical se completa con Blues do País, que actuarán el sábado a las 13:30 horas, y Primavera vai chegar, un espectáculo que mezcla poesía y música en las voces de Inés Salvado, Faia Díaz y Paula Romero, el domingo 22 en el Colexio de Santo Agostiño a las 12:00 horas y a las 16:30 horas.

Asimismo, el sábado a las 18:00 horas, en Mazarelos, tendrá lugar Contoesías: Contos e poesías, un proyecto colaborativo y abierto junto a Dores Tembrás, Yamini T. Prabhu, Carmen Conde y Sole Felloza, en el que se propone un recorrido por la obra de Rosalía con perspectiva feminista, interseccional y crítica.

El evento también contará con magia, a cargo del Mago Teto a las 21:00 horas del domingo; la feria rosaliana, cuyos puestos estarán abiertos de 11:00 a 14:00 horas y entre las 16:00 y las 20:00 horas; presentaciones de libros; juegos tradicionales y el Concurso Rosaliano para toda la familia, que conducirá la actriz Isabel Risco el domingo a partir das 16:30 horas, entre otras actividades.