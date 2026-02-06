Una veintena de actividades para celebrar el legado de Rosalía en Santiago de Compostela

Cultura

Una veintena de actividades para celebrar el legado de Rosalía en Santiago de Compostela

Durante los días 21 y 22 de febrero el Festival Rosalía celebrará su octava edición con una veintena de actividades con música, poesía en vivo y artes escénicas en la Praza de Mazarelos

Publicada

Santiago celebrará a la escritora Rosalía de Castro y su legado en la octava edición del festival que lleva su nombre, que contará con una veintena de actividades durante el 21 y 22 de febrero.

Según ha subrayado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, Rosalía es una persona con una "trayectoria absolutamente fantástica, de vigencia, de actualidad" y además el festival coincide apenas unas semanas antes del 8M, de ahí "una relevancia y potencia indiscutible".

La regidora ha destacado la "amplia gama de actividades" que se ofrecerán en el marco de festival, incluyendo literatura, artes escénicas y música, y ha animado a la ciudadanía de la capital gallega a asistir a ellas.

La programación arrancará el sábado 21 de febrero a las 11:00 horas en la Praza de Mazarelos y reunirá en Compostela durante el fin de semana a actrices como Mónica Caamaño y Isabel Risco, ilusionistas como el Mago Teto, grupos escénicos como As Teimas y Os Quinquilláns o las voces como Blues do País, Loita Amada, Faia Díaz, Inés Salvado, Uxía o Javier Ruibal.

En esta línea, la diputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Sol Agra, ha remarcado el concierto 'De tu casa a la mía', que se celebrará en la sesión vermú a las 13:20 horas el domingo 22 en la praza de Mazarelos.

También, ha señalado el concierto de Loita Amada, que presentará su tercer disco, Resistir é Vencer, en la praza de Mazarelos el sábado a las 21:00 horas. El cartel musical se completa con Blues do País, que actuarán el sábado a las 13:30 horas, y Primavera vai chegar, un espectáculo que mezcla poesía y música en las voces de Inés Salvado, Faia Díaz y Paula Romero, el domingo 22 en el Colexio de Santo Agostiño a las 12:00 horas y a las 16:30 horas.

Asimismo, el sábado a las 18:00 horas, en Mazarelos, tendrá lugar Contoesías: Contos e poesías, un proyecto colaborativo y abierto junto a Dores Tembrás, Yamini T. Prabhu, Carmen Conde y Sole Felloza, en el que se propone un recorrido por la obra de Rosalía con perspectiva feminista, interseccional y crítica.

El evento también contará con magia, a cargo del Mago Teto a las 21:00 horas del domingo; la feria rosaliana, cuyos puestos estarán abiertos de 11:00 a 14:00 horas y entre las 16:00 y las 20:00 horas; presentaciones de libros; juegos tradicionales y el Concurso Rosaliano para toda la familia, que conducirá la actriz Isabel Risco el domingo a partir das 16:30 horas, entre otras actividades.