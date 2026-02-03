A Coruña presenta un libro sobre 50 años de transformación urbana

El Ayuntamiento de A Coruña presentó este martes el libro Paisaxes Públicas. Plazas y parques de A Coruña, 1975-2025, una publicación que recopila medio siglo de intervenciones en el espacio público de la ciudad.

La obra está coordinada por Antonio S. Río Vázquez, arquitecto y profesor de la ETSAC de la UDC, y reúne aportaciones de distintas autoras y autores. El volumen se estructura en capítulos temáticos que analizan desde la renovación de plazas y parques hasta la arquitectura efímera o la relación del espacio público con el patrimonio urbano.

El libro rinde además homenaje a dos figuras clave del diseño urbano coruñés, el arquitecto municipal Antonio Desmonts Basilio y el ingeniero Tom Núñez, autor de numerosos parques y trazados vegetales que han marcado la imagen de la ciudad.

Esta publicación consolida en formato editorial los contenidos de la exposición Paisajes Públicos, celebrada el pasado mes de octubre en la sala municipal de María Pita con motivo de la Semana de la Arquitectura 2025, bajo el lema La ciudad de lo público.

La muestra fue organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la ETSAC y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.