La Casa Museo Picasso de A Coruña acoge la muestra Arela Cromática de Julio Pereira

Presentación de la muestra Arela Cromática de Julio Pereira en la Casa Picasso. Concello de A Coruña

La Casa Museo Pablo Picasso de A Coruña acoge desde este martes y hasta el 4 de abril la exposición Arela Cromática, una muestra del artista venezolano de raíces gallegas Julio Pereira.

Julio Pereira (Caracas, 1969) inició su carrera artística a los 18 años como actor en la popular telenovela "Abigaíl" (1988), que lo lanzó a la fama internacional.

Tras décadas de éxito en Latinoamérica, a comienzos de los años 2000 se trasladó a Madrid para formarse en cine y desarrollar una sólida trayectoria en la industria audiovisual española.

En televisión participó en series como "Amar es para siempre", "Los hombres de Paco", "Aída" y la producción gallega "Serramoura", mientras que en cine formó parte de títulos como "Invasor" y "Santiago Apóstol". Sin embargo, su perfil creativo va más allá de la interpretación.

Con formación académica como arquitecto y experiencia en diseño gráfico e ilustración, Pereira reside actualmente en A Coruña, donde ha consolidado su faceta como pintor abstracto e ilustrador. Su obra se sitúa en la abstracción contemporánea y se caracteriza por un firme compromiso con la sostenibilidad.

Definida como una "celebración del color" y de la "belleza de lo simple", la propuesta artística de "Arela Cromática" utiliza materiales recuperados, como madera y plásticos, junto con pinturas ecológicas, para crear texturas orgánicas que invitan a reflexionar sobre el consumo y el medio ambiente. Las técnicas empleadas evolucionan desde el acrílico sobre lienzo hasta esculturas de pared y relieves tridimensionales policromados.