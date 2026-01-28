María Pita acoge una retrospectiva de Francisco Torrón en A Coruña

El Palacio Municipal de María Pita acoge desde ayer la exposición "Escuchar el mar. Retrospectiva del artista Francisco Torrón", una muestra que recorre los principales hitos de la trayectoria de este creador coruñés, que compaginó su labor como pintor y escultor con la de restaurador del Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid.

El acto inaugural estuvo presidido por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y contó con la presencia de Pablo Torrón Pelluz, nieto del artista y comisario de la exposición.

La exposición pone el foco en las etapas más destacadas de Torrón y en sus temáticas predilectas, como el bodegón, el retrato, el paisaje y su estrecha vinculación con A Coruña.

La vida de Francisco Torrón estuvo marcada desde la infancia por un episodio decisivo. Tras padecer una meningitis durante la niñez, perdió de forma irreversible la audición, debido al retraso en los tratamientos en plena Guerra Civil española.

En ese contexto, el arte se convirtió en su principal vía de expresión y en la vocación que lo acompañaría durante toda su vida.

En la década de los cuarenta inició su formación pictórica junto a la artista gallega María del Carmen Corredoyra, continuando sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios Eusebio da Guarda de A Coruña.

En 1954 se trasladó a Madrid para formarse en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde coincidió con artistas como Xaime Quesada, Isabel Quintanilla o Antonio López, y recibió enseñanzas de maestros como Luis Mosquera, los hermanos Zubiaurre, Eduardo Capa o Joaquín Valverde.

Todo ello en una España aún marcada por el academicismo de posguerra, aunque ya influida por corrientes emergentes como el informalismo y el realismo madrileño, presentes en su obra.

Entre 1961 y 1997, Torrón desarrolló una intensa labor como restaurador del Patrimonio Nacional en el Palacio Real, donde fundó el departamento de restauración de escultura. Su trabajo fue reconocido con distinciones como la Medalla de la UNESCO en 1987 y la Medalla al Mérito Civil en 1994.

Con más de quinientas obras catalogadas, presentes en museos, iglesias y colecciones privadas, fue nombrado en 2007 académico de la Real Academia Galega de Belas Artes.

La exposición podrá visitarse en la sala municipal de exposiciones de María Pita hasta el próximo 12 de marzo, con entrada libre hasta completar aforo.