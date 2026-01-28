Convocan en A Coruña una concentración en defensa de los frescos de Urbano Lugrís en la calle Olmos

Imagen de archivo del edificio de la calle Olmos donde estan murales de Lugrís. Quincemil.

2026. La asociación cultural O Mural y el colectivo lugrisán In Nave Civitas convocan una concentración ciudadana este sábado, 31 de enero, a las 18:00 horas, frente al número 25 de la calle Olmos, para reclamar la protección y conservación de los frescos pintados por Urbano Lugrís.

La acción se celebrará bajo el lema "Penélope Fingal esperando al Ayuntamiento".

La convocatoria toma como referencia simbólica a Penélope Fingal, figura inspirada en el universo creativo del propio Lugrís, que firmó algunas de sus obras como Ulises Fingal.

De este modo, los colectivos convocantes asumen el papel de una Penélope contemporánea que aguarda, tejiendo y destejiendo, a que las administraciones cumplan con su deber de proteger el patrimonio artístico.

Desde la organización subrayan que la concentración busca visibilizar la inacción tanto del Ayuntamiento como de la Xunta, a quienes reclaman una actuación inmediata para salvar unos frescos de alto valor cultural y simbólico, vinculados a uno de los artistas más singulares del arte gallego del siglo XX.

La iniciativa invita a la participación activa de la ciudadanía, animando a acudir con lana y agujas, como gesto colectivo de espera y esperanza.