A Coruña recibirá la visita del primer Premio Nobel africano, que conversará con Lupe Gómez

El primer Premio Nobel africano y una de las voces más singulares de la poesía gallega protagonizan el recital del ciclo internacional Poetas Di(n)versos del próximo lunes 26 de enero. Wole Soyinka y Lupe Gómez estarán en el Centro Ágora desde las 20:00 horas.

Así, por primera vez en casi dos décadas de historia, participará en el ciclo un autor galardonado con el Premio Nobel de Literatura: el nigeriano Wole Soyinka, una de las grandes figuras vivas de las letras universales. Lo acompañará la poeta gallega Lupe Gómez, autora fundamental de la poesía contemporánea en lengua gallega.

"La ciudad de A Coruña tiene la suerte de acoger un encuentro literario histórico", señala el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, que añade: "La presencia de un Premio Nobel africano y de una de las autoras más reconocidas de nuestra literatura reafirma el valor de Poetas Dice(n)versos como plataforma cultural de primer nivel".

"En 17 anos de Poetas Di(n)versos é a primeira vez que acode un Premio Nobel africano e moi probablemente tampouco se repita", explicó por su parte la directora del ciclo, Yolanda Castaño, que añade: "Soyinka anunciou a súa retirada inminente, polo que esta será seguramente a súa última aparición pública en Europa".

Poetas Di(n)versos mantiene su formato habitual, con recitales mensuales entre octubre y junio en los que dialogan una voz gallega y otra internacional. El ciclo es ya una referencia consolidada en la programación literaria del país y desvela su programación trimestre a trimestre.

¿Quiénes son Wole Soyinka y Lupe Gómez?

Wole Soyinka (Nigeria, 1934) fue el primer africano en recibir el Premio Nobel de Literatura, en 1986. Poeta, dramaturgo, narrador y ensayista, publicó más de cuarenta obras y recibió reconocimientos académicos y culturales de ámbito mundial.

Su obra abarca títulos como El león y la joya, La muerte y el caballero del rey, Idanre, La tierra de Mandela y otros poemas o Cánticos para una pira anunciada (2024), estrenado en Abu Dabi y Ibadán.

Actualmente, Wole Soyinka imparte docencia en la Universidad de Nueva York en Abu Dabi y mantiene una intensa actividad intelectual y cívica.

Lupe Gómez (Fisteus, Curtis, 1972) es poeta, narradora y periodista. Licenciada en Ciencias da Comunicación, es autora de una obra amplia y diversa, traducida la varias lenguas y distinguida con premios como el Miguel González Garcés, el de la Crítica Española, el Rosalía de Castro o el Carlos Oroza.

Entre sus títulos más recientes figuran Herbario da noite pecha (2024) y A pintora. Caixóns de auga malva (2025). Su estilo, profundamente personal y comprometido con la identidad y la memoria, la convirtió en una de las voces más reconocidas de la literatura gallega actual.

Los próximos invitados del ciclo

La sesión de enero dará comienzo a la programación del primero trimestre del año, que incluirá también los recitales previstos para febrero y marzo. Cada cita reúne una voz gallega y una internacional, consolidando este espacio como una de las principales plataformas poéticas de la Península. Las próximas fechas serán:

Lunes 16 de febrero: el argentino Leopoldo " Teuco" Castilla y la gallega Carmen Villar , en un recital sobre la emigración y la permanencia

Lunes 23 de marzo: el colombiano Rómulo Bustos y Xoán Carlos Rodríguez, en un encuentro marcado por la poesía como pensamiento crítico y uso de la ironía

El ciclo, impulsado por el Concello da Coruña, cuenta con la dirección literaria de Yolanda Castaño y mantiene su sede habitual en el Auditorio del Centro Ágora, consolidándose como un espacio estable, accesible y de prestigio para el encuentro con la poesía. La entrada a los recitales es libre hasta completar aforo.