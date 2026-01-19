Reinventio cierra su primera gira por Galicia tras 16 funciones en siete ciudades

El espectáculo Reinventio ha puesto fin a su primera gira por Galicia después de ofrecer 16 funciones en siete ciudades, entre ellas Ferrol, Vigo, Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña y Santiago de Compostela.

La gira ha servido para afianzar la identidad artística de una propuesta de gran formato creada íntegramente en Galicia, con una respuesta de público que la organización califica de muy positiva.

A lo largo del recorrido, miles de personas asistieron a un espectáculo que fue evolucionando función a función, adaptándose a cada teatro y profundizando en la relación con el público. Desde la compañía destacan que una parte significativa de los asistentes repitió la experiencia, atraída por el componente emocional y la combinación de disciplinas escénicas.

Uno de los elementos centrales de Reinventio es su elenco multidisciplinar, integrado por bailarines gallegos vinculados a la creación contemporánea y artistas de circo procedentes de países como Suiza, Ucrania y Portugal. El equipo incluye especialistas en equilibrio, contorsión y disciplinas aéreas, coordinados bajo una dramaturgia común que permite una lectura unitaria del espectáculo.

El creador e ilusionista Martín Varela subraya el papel del público durante la gira: "Desde el principio queríamos crear en Galicia un espectáculo de gran formato que emocionara. La respuesta en cada ciudad nos confirma que ese objetivo se ha cumplido". Según explica, los comentarios recibidos tras las funciones destacaron sensaciones como la sorpresa, la emoción y el impacto positivo al finalizar la representación.

En el plano técnico, Reinventio desplegó una infraestructura compleja en cada escenario, con iluminación precisa, sonido envolvente, vídeo, tramoya y una escenografía adaptable. Este dispositivo permitió ajustar el espectáculo a las características de cada espacio, manteniendo la coherencia artística y reforzando su ambición escénica.

La convivencia entre magia, danza y circo se ha convertido en uno de los sellos distintivos del proyecto, que apuesta por integrar estas disciplinas en un relato común, alejándose del formato fragmentado y priorizando la narrativa y la experiencia global del espectador.