Los museos de la Xunta baten récord con más de 635.000 visitas y crecen un 10% en un año

Museo de Belas Artes de A Coruña. Concello de A Coruña.

Los museos gestionados por la Xunta de Galicia consolidaron en 2025 su tendencia al alza al sumar 635.642 visitas, lo que supone un incremento del 10% respecto a 2024, ejercicio en el que se habían contabilizado 576.866 personas.

El balance incluye 14 centros repartidos por las cuatro provincias, con la Ciudad de la Cultura como gran motor del crecimiento.

El complejo cultural de Santiago de Compostela alcanzó 274.422 visitantes, el mayor registro de su historia, superando ampliamente el dato del año anterior.

Este impulso se vinculó a exposiciones de gran formato como "Castelao. Mirar por Galicia", "Rafael Úbeda. Visión retrospectiva" y a experiencias virtuales como "Orixes", además de su programa de muestras itinerantes.

También en Santiago, el Centro Galego de Arte Contemporánea cerró el año con 58.050 visitas, mejorando cifras gracias a proyectos como "Mar Caldas: mulleres, traballo e memoria", "Priscilla Monge. Cuestións de vida ou morte" o "Concha Jerez/José Igés. Resignificacións".

En la provincia de A Coruña, el Museo das Peregrinacións e de Santiago recibió 51.257 personas, con especial protagonismo para la exposición "Kumbh Mela Prayagraj", mientras que el Museo de Belas Artes de A Coruña sumó 46.985 registros, destacando la muestra dedicada a Isaac Díaz Pardo.

En Padrón, la Fundación Cela contabilizó 5.659 visitantes.

Más provincias

En la provincia de Pontevedra, el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, fue uno de los centros que más creció, al pasar de 39.158 a 49.536 visitas, impulsado por exposiciones como "Viquingos. Unha mirada desde Galicia" o "Quino en la música".

El Museo Massó de Bueu alcanzó 18.596 visitantes, ya con la vista puesta en 2026 tras la apertura de nuevos espacios como la sala Urbano Lugrís.

En Ourense, el Museo Arqueolóxico Provincial registró 20.759 entradas, unas 5.000 más que en 2024, mientras que el Museo Etnolóxico de Ribadavia llegó a 18.081 personas y el Museo do Viño de Galicia a 6.746 visitas.

En Lugo, el Museo do Castro de Viladonga mantuvo cifras estables con 45.743 visitantes, y el Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro fue visitado por 14.721 personas.

Las cifras del patrimonio arqueológico

El patrimonio arqueológico también sumó buenos datos, con 15.083 visitas en el Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro y 10.004 en el Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa de San Cibrao de Las, reforzando el papel de estos espacios como polos de atracción cultural y turística en Galicia.