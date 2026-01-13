El BNG propone que el Teatro Colón de A Coruña pase a llamarse Teatro María Casares

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, defenderá en el Pleno de este jueves que el tributo que se merece la legendaria actriz María Casares sea que el Teatro Colón pase a llevar su nombre, una reclamación que desde 2022 mantiene el tejido cultural y memorialista de la ciudad, año en que se celebró el centenario de la artista.

Jorquera planteará su propuesta a través de una pregunta oral: "¿No considera la alcaldesa que el Teatro Colón es el espacio natural para homenajear a María Casares?", señala el portavoz. La iniciativa surge tras el anuncio de la alcaldesa en su discurso de Navidad de que la futura estación intermodal sería el lugar elegido para el homenaje, lo que sorprendió al BNG por varios motivos.

"Primero, porque lo lógico es que una propuesta así se consensúe previamente con los grupos representados en la Corporación. Segundo, porque en A Coruña existe un Consejo de la Memoria Democrática cuya función, por más que sea consultiva, no puede ser meramente decorativa", explica Jorquera.

Desde 2022, con motivo del Año Internacional María Casares, existe un amplio consenso que incluye a asociaciones memorialistas, culturales, teatrales, audiovisuales y de artes escénicas para que el Teatro Colón pase a llamarse Teatro María Casares. Jorquera recuerda que el teatro actual se denomina así por emulación del homónimo de Buenos Aires y subraya que "más allá de la valoración personal que cada uno pueda tener sobre Cristóbal Colón, es evidente que nada lo vincula con A Coruña".

En cambio, María Casares, una de las actrices más brillantes de su tiempo y orgullosamente coruñesa, merece un reconocimiento que la vincule con un espacio escénico emblemático. "No hay mejor homenaje que dedicar su memoria a un teatro como ocurre en Madrid con María Guerrero o Fernando Fernán Gómez, o en Cataluña con Margarita Xirgú", concluye Jorquera.