Diputación de A Coruña y Concello consolidan otros dos años la gestión conjunta del teatro Colón

Valentín González Formoso e Inés Rey, tras firmar el convenio de gestión conjunta del teatro Colón de A Coruña.

Desde 2018 el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación Provincial de A Coruña colaboran mediante un convenio para gestionar de forma conjunta el teatro Colón. Este miércoles las dos administraciones han renovado el acuerdo de cooperación en los términos aplicados en los últimos años.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, han firmado el nuevo convenio, que tendrá vigor durante 2026 y 2027.

El acuerdo da continuidad al modelo de colaboración iniciado hace ocho años. La Diputación aportará hasta 500.000 euros anuales, de los que 350.000 se dedican a programación cultural y 150.000 al mantenimiento del recinto, del que es propietaria la administración provincial desde 1997.

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) asumirá la programación, la contratación de los espectáculos, la gestión de públicos, la venta de entradas y la difusión y el funcionamiento ordinario del teatro.

El convenio también reserva a la Diputación hasta 40 días anuales de uso de las instalaciones para la celebración de actividades culturales propias, actos institucionales y la cesión del espacio a ayuntamientos de la provincia y entidades sin ánimo de lucro.

Entre estas actividades, recuerda la Diputación, figuran eventos consolidados como el Día Mundial del Teatro, el ciclo Maio Jazz, la Fiesta Europea de la Música y galas de entregas de premios culturales y deportivos de ámbito provincial.

El convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, puede ser prorrogado por otros dos años, como hasta ahora ha ocurrido desde 2018, siempre condicionado a la existencia de crédito presupuestario.

"Cooperación" y "referencia cultural"

El acuerdo refuerza la integración plena del teatro Colón en la red pública de espacios culturales municipales con gestión ordinaria de la programación a cargo del IMCE en coordinación con el resto de recintos del Concello. Una comisión garantizará el correcto desarrollo del convenio.

González Formoso y Rey destacaron esta mañana que el nuevo pacto en material cultural "refuerza la cooperación entre administraciones" y consolida el Colón como un "referente cultural de primer nivel en Galicia".