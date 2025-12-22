Vuelve la fiesta Apego a Santiago de Compostela el próximo 27 de diciembre

Otro año más, y ya van nueve, vuelve la fiesta Apego a Santiago de Compostela que regalará a los más pequeños de la casa una jornada de celebración y convivencia alrededor de la lengua gallega llena de música, juegos y teatro.

Una fiesta con "espectáculos de altísima calidad y para todos los gustos", señaló la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien hizo un llamamiento a todo el mundo para que se acerque al Auditorio de Galicia el sábado 27 de diciembre en horario de 12 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

La regidora recalcó la importancia de contar con recursos como Apego, que permite "hacer comunidad" y "socializar en gallego".

Sanmartín agradeció también a todas las familias del programa por su participación y compromiso a lo largo del año. Asimismo, invitó a otras nuevas a que se sumasen a esta iniciativa que promueve la transmisión y la "socialización de nuestro idioma en la primera infancia".

Uno de los regalos más destacados de esta nueva edición de la Festa do Apego es el estreno de dos nuevos espectáculos.

Uno de ellos es A árbore dos desexos, un cuento musicado de la formación compostelana Pillaband, el grupo que en 2023 ganó el Premio Martín Codax de la Música en la categoría público infantil.

La otra propuesta que se estrenará el día 27 de diciembre es Voo, una pieza de teatro físico, música y objetos de la compañía Teatro ó Cubo con Sofía Espeiñeira y Uxía Algarra en el escenario.

A lo largo de la jornada se podrá disfrutar de muchas otras actividades y propuestas en gallego: cuentos, espectáculos de narración oral, juegos, recursos educativos... Como broche final, esta nueva edición cerrará con el espectáculo musical Bibopalula, la exitosa serie de dibujos de la plataforma xabarin.gal protagonizada por Ava y los pájaros del bosque.

La entrada para asistir a la Festa Apego es gratuita hasta completar aforo y el evento cerrará las actividades anuales del programa Apego.

Santiago, promotor de este proyecto

Goretti Sanmartín recordó que Santiago de Compostela "fue uno de los concellos promotores de este proyecto que echó a andar en 2015" y que cuenta en la actualidad con 748 familias inscritas, de las cuales 42 se fueron incorporando a lo largo de este año 2025 al programa y 15 de ellas se pudieron acercar al Espazo Apego para mantener una entrevista individualizada de presentación del proyecto y entrega del material de bienvenida.

"Durante todo el año, el Espazo Apego los niños de 0 a 6 años de nuestro concello pueden disfrutar de un entorno de socialización en gallego a través de diversas actividades gratuitas", recordó la regidora que avanzó que los números que confirman "el interés cada vez mayor en las actividades que se ofrecen".

En las ordinarias de los lunes, martes y miércoles se inscribieron durante este año, 904 familias, mientras que en los espectáculos de los jueves (que son cada 15 días aproximadamente) fueron 931 familias que se inscribieron.

Además del espacio habitual en el centro de la ciudad, en la rúa República do Salvador, en el mes de agosto fueron los arcos del parque de Bonaval el entorno del programa Contos no parque, donde cada martes se desarrolló un espectáculo de monicreques, teatro o música que no requería inscripción y "con mucho éxito de afluencia".