Las emisoras de A Coruña conmemoran esta Navidad 2025 la emigración gallega en A Radio Conta

A Radio Conta celebra esta Navidad 2025 su 13ª edición. Las emisoras de A Coruña se reúnen en un evento radiofónico que tratará la emigración de ida y vuelta a Galicia: lo hará visibilizando la Accem, entidad sin ánimo de lucro que apoya a los migrantes, y conmemorando el 75º aniversario del programa de radio en gallego más longevo, Sempre en Galicia, que sigue emitiéndose en Uruguay.

El evento estará conducido por el periodista Moncho Viña y en él participarán profesionales de las emisoras de las siete radios públicas y privadas de A Coruña: RNE (que se encargará de la cobertura técnica), Radio Galega, SER, Onda Cero, RadioVoz, COPE y Radio Marca. El programa, que combinará humor, música y numerosas sorpresas, se celebrará en la Fundación Barrié el sábado 27 de diciembre entre las 17:00 y las 20:00 horas. El acceso es gratuito.

El papel de la radio en la emigración

A Radio Conta incorporará en esta 13ª edición una nueva emisora desde Montevideo, estableciendo una conexión especial con Radio Oriental, que emite desde 1950 el programa más longevo en gallego, Sempre en Galicia. Así, tratarán el importante papel de la radio como puente entre Galicia y la diáspora, para lo que contarán con el director Xan Leira, la periodista Mónica Rebolo y el profesor Henrique Rabuñal.

La académica Ana Romaní, por su parte, abordará la figura de la periodista Begoña Caamaño, homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026.

El guionista Óscar Cruz, por otro lado, se basará en emisiones en gallego en la diáspora para diseñar dos pases de radioteatro en directo. Entre los participantes estarán la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; y los portavoces municipales del BNG, Miguel Jorquera, y del PP, Miguel Lorenzo; así como los actores Luis Iglesia y Santiago Fernández, que recordarán al dramaturgo Manuel Lourenzo.

Iván Fernández Amil, por otro lado, pasará por la Fundación Barrié para descubrirle al público increíbles inventos gallegos, mientras que el cazador de eclipses Óscar Blanco contará el hito astrológico que vivirá A Coruña en 2026.

El humor estará a cargo de Xosé Antonio Touriñán, David Perdomo y Leti da Taberna. No faltará, además, la música gracias a José Manuel Cancela, hijo de emigrantes gallegos y ganador de cinco Premios Emmy. También habrá un homenaje a Sito Sedes con sus hijos Montse y Carlos, el músico Xurxo Souto y Noly, actual cantante de Los Satélites. Igor Pérez ofrecerá al público su estilo crooner.

A Radio Conta quiere dar visibilidad con esta amplia programación a Accem, que a través de programas de formación e inserción sociolaboral trabaja para mejorar la vida de las personas que llegan a Galicia para buscar un futuro mejor. Así, durante el evento se dará a conocer su labor y las historias de algunas personas beneficiarias. Cualquier persona que quiera colaborar con la entidad puede hacerlo a través del Bizum 04939, en el apartado Doar a ONG.