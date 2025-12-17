“As charlas do Xerión” rinden homenaje hoy al Judo Club Coruña entrevistando a Bernardo Romay

Estas charlas con personas emblemáticas de la ciudad y de toda Galicia cierran 2025 entrevistando a uno de los referentes del deporte infantil y juvenil de A Coruña

El ciclo As charlas do Xerión cerrará su programación de 2025 con un homenaje al Judo Club Coruña, que este año cumple 50 años de historia. El acto tendrá lugar el 17 de diciembre, a las 19.30 horas, en la primera planta del Centro Comercial Cuatro Caminos, junto a Massimo Dutti.

La sesión estará protagonizada por Bernardo Romay, fundador del club y una de las figuras clave del judo en la ciudad, que repasará la trayectoria de una entidad que durante cinco décadas ha formado a cientos de deportistas en A Coruña.

Durante la charla se abordarán los orígenes del Judo Club Coruña, su evolución a lo largo de los años y el papel que ha desempeñado en la promoción del judo desde la base hasta la competición. Más allá de los resultados deportivos, el encuentro pondrá el acento en los valores asociados a esta disciplina, como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y el compañerismo.

Desde la organización destacan que el club ha sido “una auténtica escuela” para varias generaciones, enseñando no solo técnicas deportivas, sino también principios aplicables dentro y fuera del tatami.

Este homenaje servirá además como acto de clausura del ciclo 2025 de As charlas do Xerión, que despide el año reconociendo la labor de una de las entidades deportivas con mayor trayectoria en la ciudad. La entrada será libre hasta completar aforo.