Iván Fernández Amil presentará su nuevo libro en A Coruña con Diego González Rivas

El escritor coruñés ha escrito "Innovadores: 50 historias que hicieron historia", un libro sobre genios y pioneros que cambiaron el mundo. El conocido cirujano gallego ha escrito el prólogo y los acompañará en la presentación este viernes 19 de diciembre

Este viernes 19 de diciembre, los aficionados a la historia tienen una cita en A Coruña. El escritor y divulgador Iván Fernández Amil presenta en A Coruña su nuevo libro, Innovadores: 50 historias que hicieron historia, un repaso a las personas que desafiaron las normas para innovar y ser pioneros, cambiando el mundo.

El libro, editado por Ediciones B, cuenta con un prólogo escrito por Diego González Rivas, amigo de la infancia de Fernández Amil y ejemplo perfecto de cómo innovando se puede crear un gran impacto en la sociedad. El cirujano coruñés estará en la presentación, que tendrá lugar este viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de la ONCE, en el Cantón Grande nº3 de A Coruña.

El evento estará presentado por Manuel Santiago Arenas Roca, dueño de la cercana librería Arenas, y, al finalizar el acto, habrá una firma de libros y podrán adquirirse ejemplares.

De Newton a los Beatles

Innovadores es una obra de divulgación que reúne cincuenta relatos breves sobre personas, ideas y acontecimientos que transformaron el mundo gracias a la audacia, la creatividad o la perseverancia de sus protagonistas. A través de estas historias la obra muestra cómo, detrás de grandes avances, a menudo hay momentos de sorpresa, error o intuición inesperada que cambian el curso de la historia y abren nuevas posibilidades.

Entre los ejemplos que presenta el libro, se encuentran anécdotas sorprendentes sobre figuras y hechos conocidos y otros menos obvios: por ejemplo, el hecho de que Isaac Newton desarrollase muchas de sus teorías tras un periodo de confinamiento; que doblar el salario de sus empleados ayudó a Henry Ford a convertirse en un magnate industrial; o que el TAC moderno no existiría sin un giro curioso vinculado a los Beatles. El autor también relata historias como la de el guitarrista que, tras perder dos dedos, contribuyó a dar forma al heavy metal, o la de un atleta considerado “el peor de la historia”, cuya perseverancia terminó por cambiar las reglas de los Juegos Olímpicos.

Más allá de curiosidades, Innovadores propone reflexionar sobre qué significa innovar y cuáles son los ingredientes comunes de los grandes cambios: la resiliencia ante el fracaso, la curiosidad frente a lo inesperado y la capacidad de desafiar convenciones. En conjunto, estos relatos buscan inspirar al lector no solo con datos curiosos, sino con ejemplos reales que muestran que muchas innovaciones —desde la ciencia y la tecnología hasta la cultura popular o el deporte— surgieron de decisiones audaces, errores fructíferos o simples ideas que otros pasaron por alto.