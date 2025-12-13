El historiador lucense Felipe Arias, nuevo miembro de la Real Academia Gallega

El historiador Felipe Arias (Lugo, 1949) ha sido elegido como nuevo miembro correspondiente de la Real Academia Galega (RAG) en un pleno de la institución.

El pleno de la institución votó favorablemente la propuesta de incorporación del historiador, arqueólogo y museólogo, director-conservador del Museo Provincial de Lugo (1974-1984) y del Museo del Castro de Viladonga desde su creación en 1983 hasta 2014, año en que se jubiló.

Además, el nuevo académico es profesor investigador ad honorem de la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con un destacado perfil divulgador en torno al patrimonio y su conservación en publicaciones periódicas, monografías, cursos y jornadas.

Felipe Arias se interesó desde sus inicios por la muralla romana de Lugo, a la que dedicó en 1971 la tesis de licenciatura, distinguida con premio extraordinario de la Universidad de Santiago de Compostela, a la que estuvo vinculado como docente hasta 1974. Otra de sus contribuciones relacionada con la muralla de Lugo fue la preparación del dossier para la consecución de la declaración por parte de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad.

Entre otros trabajos, participó en campañas como las intervenciones en las Torres do Oeste (Catoira) en los castros do Neixón (Boiro), Penarrubia (Lugo), Castillós (Pantón) o Santa Eulalia de Bóveda.

Asimismo, es miembro de diversas entidades científicas y culturales, entre ellas el Museo do Pobo Galego, del que es patrón fundador, y la Real Academia Galega de Belas Artes; y recibió galardones como el Premio Otero Pedrayo (1979) y el Premio da Cultura Galega (2013).