A Coruña y Galicia conmemoran los 50 años de "diversidad" creativa de sus arquitectos

Maquetas del conjunto de edificios promovidos por la Fundación Barrié para estudios de Arquitectura en A Coruña, con la Seta a la derecha. Quincemil

Una escuela, la de Arquitectura; un objetivo: Galicia. Y una carrera de medio siglo. La Etsac, el centro coruñés donde se han formado más de 5.000 arquitectos e impartido conocimientos unos 200 docentes, celebra estos días su 50 aniversario.

Una exposición conmemora en Palexco su nacimiento y su trascendencia y ensalza una muestra de sus obras y arquitectos, de artistas y diseñadores de distintos ámbitos (urbanismo, paisajismo, edificación, automoción, interiorismo, artes gráficas...) que se formaron en el centro de A Zapateira.

En efemérides como esta, realzadas con manifestaciones públicas en actos solemnes y una retrospectiva profesional que selecciona solo una pequeña parte de un valioso legado, cobra relevancia el propio protagonista. En este caso, un centro que hace más de 50 años fue concebido para "ordenar el territorio, sus viviendas y equipamientos, la rehabilitación del patrimonio".

Recuerda Miguel Abelleira, director de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (Etsac) desde hace dos años, que, siendo él alumno de este centro, respondió una vez a un maestro con la expresión "más o menos". "O es o no es, o sí o no. En arquitectura no existe más o menos", le enseñó el profesor.

Reforma de una iglesia en Salamanca para una tienda de Zara. Quincemil

Esa frase "prodigiosa" la repite Abelleira tanto a los alumnos que llegan a la escuela, como a los que están a punto de acabar el grado o de finalizar el máster. "Si en algún momento los estudiantes piensan que lo saben todo, están muertos para el mundo de la arquitectura. El deseo de aprender no se puede perder nunca, ni en el alumno ni en el profesor ni en el profesional", proclama Abelleira.

Medio siglo de la Seta

La única escuela pública de arquitectura del noroeste peninsular nació adscrita a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) después de que la Fundación Pedro Barrié de la Maza gestionase su creación ante el Ministerio de Educación. En 1975 arrancó el primer curso académico en una sede provisional en Aparejadores.

El primer claustro lo formaron José Antonio Franco Taboada, su director; José Luis Mosquera Suárez, secretario; y Xosé Manuel Casabella López, Carlos Fernández-Gago, Jesús Arsenio Díaz, Javier Padín Vaamonde y Carlos Losada Varela. Hasta 1980 no se inauguró su edificio actual, conocido como la Seta por un diseño cuya forma remite al hongo, en el campus de A Zapateira.

Maqueta de la Institución Benéfico Social Padre Rubinos de A Coruña, expuesta en la muestra de la Etsac. Quincemil

Se contrató un equipo dirigido por Raymond Caravaty, director del Center for Architectural Research del Instituto Politécnico Rensselaer de Troy, New York, para la planificación educativa; y a los arquitectos Rodolfo Ucha Donate, Juan Castañón Fariña y José María Laguna Martínez para diseñar el edificio. Los arquitectos estadounidenses Caravaty y John W. McLeod actuaron como consultores del proyecto.

El inmueble fue entregado por la Barrié a la Universidade da Coruña (UDC) en 1991. A Franco Taboada le sucedieron como directores Juan Bautista Pérez Valcárcel, José Ramón Alonso Pereira, José Juan González-Cebrián, Casabella, Fernando Agrasar, Plácido Lizancos y Abelleira.

"Si en algún momento los estudiantes piensan que lo saben todo, están perdidos para el mundo de la arquitectura. El deseo de aprender no se puede perder nunca en alumnos, docentes y profesionales" Miguel Abelleira, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

En la actualidad la escuela imparte los grados de Estudios de Arquitectura y Paisaje, los másteres en Arquitectura, Rehabilitación Arquitectónica y Desafío de las Ciudades y el doctorado en Arquitectura y Urbanismo.

Una escuela "entusiasta"

Los actos por el 50 aniversario de la Etsac empezaron a celebrarse en 2023, entre ellos la publicación de un libro con los carteles que desde la creación de la Seta anunciaban actividades culturales. Los carteles de Felipe Peñalleva en el título el nombre del autor de aquellos anuncios visuales, académico de la Real Academia Galega de Belas Artes y durante años presidente de la Comisión de Cultura de la Etsac, de la que también fue docente.

Peña es, junto a Luis Gil y Mercedes González, uno de los comisarios de la exposición Galicia, unha escola, la muestra que hasta el próximo 11 de enero en Palexco conmemora la trayectoria académica, patrimonial, cultural y social de la Escuela de Arquitectura.

Panales de la muestra con diseños de automóviles y un centro de entretenimiento en México creados por arquitectos formados en la Etsac. Quincemil

"No es un cuadro de honor", advierte Peña respecto a la exposición. "El enfoque adoptado es el de querer mostrar la rica diversidad de tareas arquitectónicas a las que se dedican los profesionales que se han formado en la Escuela, tareas todas que tienen que ver con la construcción y dan como resultado trabajos de gran calidad de alumnos que pasaron por el centro".

Peña, que fue maestro en la Etsac tras estudiar en Madrid, destaca sobre todo "el entusiasmo" y "la apertura" del centro en sus primeros años, aspecto que reivindica: "Queríamos verlo todo, invitábamos a arquitectos de otras zonas de España, de Portugal".

El actual director, Miguel Abelleira, enfatiza la relevancia del centro no solo por la formación de arquitectos, sino "como interlocutor en los ámbitos de las titulaciones que imparte" y por su relación de "diálogo con las administraciones y de la mano de empresas que en el ámbito constructivo y tecnológico son referentes mundiales".

"Mejorar la ciudad y el territorio"

Hoy son los profesionales de la arquitectura los que, en perspectiva, juzgan el valor de su formación en el lugar donde fueron alumnos o impartieron lecciones y la importancia de su dedicación como servicio público.

"En una sociedad y un mercado profesional tan competitivo, que ha roto fronteras y no forma profesionales solo para una región geográfica concreta, la Etsac puede alardear de sus métodos y resultados mostrando la actividad arquitectónica de sus egresados, hoy convertidos en firmas profesionales reconocidas y premiadas. Por sus frutos conoceréis a la Escuela", resalta el arquitecto José Ramón Soraluce.

Ilustraciones de artistas gráficos que pasaron por la Etsac expuestas en la muestra de Palexco. Quincemil

La presidenta de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, pone de manifiesto que “para cuidar y mejorar una ciudad y un territorio” es necesaria la aportación de una escuela “conectada y comprometida con su territorio”.

"La Etsac es una de las escuelas más importantes y reconocidas de Europa gracias a un profesorado y un alumnado excepcional. Sentar las bases para mejorar nuestro territorio implica también contar la realidad de la escuela y de la ciudad siendo fieles a la historia de esta singularísima escuela, fruto de un gran esfuerzo colectivo que merece un reconocimiento justo", destaca Varela.

La arquitecta Luz Paz Agras, docente en la Seta, reflexiona en dos sentidos: "Por un lado, sobre el valor del legado de los que nos precedieron y nos hicieron conscientes de la gran capacidad de incidencia de esta profesión a nivel social y cultural. Por otro, sobre la necesidad de contagiar a los estudiantes de esa responsabilidad y espíritu crítico para dar respuestas creativas a los retos que se avecinan".

Una crítica a la exposición

Fernando Agrasar, exdirector de la Etsac, también subraya la importancia del centro coruñés, aunque discrepa del enfoque de la muestra que celebra su 50 aniversario.

"La arquitectura se explica a través de los hechos, no a través de las personas, con su cara y su nombre. Señalar logros concretos supone una selección, señalar personas supone, necesariamente, un proceso de exclusión. El diseño de la exposición, centrada en las caras de sus protagonistas, saca el foco de lo objetivo y lo sitúa en lo personal", expone.

Una maqueta arquitectónica y fotografías con intervenciones en el paisaje gallego. Quincemil

El punto de vista de Agrasar combina elogios y críticas: "Los 50 años de la Escuela están marcados por un activismo creativo y vivo que ha luchado por derechos y conquistas profesionales referidas a nuestro hábitat y medio ambiente. Esto desaparece en la exposición".

"Por la Escuela han pasado importantísimas figuras de la arquitectura nacional e internacional, como Sota, Miralles, Távora, Siza o Moneo. Ninguna de estas importantes presencias está en la exposición", añade Agrasar, que defiende la proyección "ambiciosa, abierta e ilusionante" del centro.