A Coruña acogerá la presentación del libro más completo sobre el vino gallego elaborado por Xavier Castro

A Coruña será este miércoles el punto de encuentro para los amantes del vino y la divulgación cultural con la presentación de "Los grandes vinos gallegos", la obra más ambiciosa del historiador e investigador Xavier Castro, considerado uno de los mayores especialistas en la cultura gastronómica y vitivinícola de Galicia.

El acto, organizado por Ézaro Ediciones, se celebrará el 3 de diciembre, a las 20:00 horas, en el espacio Es Bien, donde el autor estará acompañado por el reconocido sumiller Luis Paadín y el escritor y catedrático coruñés Chema Paz Gago.

En esta nueva publicación, Castro se adentra en las cinco denominaciones de origen de Galicia (Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei) y en las cinco Indicaciones Geográficas que completan el mapa vitivinícola gallego.

El libro identifica también las bodegas de mayor excelencia, además de los vinos blancos, tintos y tostados dulces más reconocidos por su calidad.

"Galicia vive un momento de oro en el mundo del vino", apunta el autor, destacando el trabajo de viticultores y bodegueros que, con pasión y respeto, han llevado la identidad gallega más allá de sus fronteras.

La obra, que combina una exhaustiva investigación con una mirada muy cercana al territorio, ofrece una panorámica histórica y cultural que subraya el papel del vino en la vida cotidiana, desde sus usos alimentarios y medicinales hasta su presencia en la sociabilidad tradicional, la fiesta y el amor.