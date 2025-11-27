Donaire, 25 años transmitiendo el folclore en A Coruña: "Cada vez más adultos quieren aprender"

La Asociación Cultural Donaire cerrará este sábado, 29 de noviembre, las celebraciones de su 25º aniversario con un concierto especial en el Fórum Metropolitano de A Coruña en el que también participarán como invitados los grupos Xiro y Unto Vello, ambos muy vinculados a la entidad. Este concierto supone el broche a un año repleto de actividades conmemorativas, entre ellas, la gala del pasado mes de junio en el Teatro Colón.

La asociación cultural ha sabido labrarse una historia llena de tradición, música y baile en la ciudad. Se creó en el año 2000 de la mano de un grupo de familias que quisieron apostar por crear un espacio para la divulgación y difusión del folclore gallego.

Un objetivo que han cumplido con creces, despertando la curiosidad tanto de pequeños como de adultos, especialmente de estos últimos, un público tradicionalmente más complicado de atraer. "Antes era habitual que os cativos comezasen a bailar e a tocar instrumentos e seguisen de maiores. Agora a dinámica mudou: chega moita xente adulta que quere aprender a bailar e a tocar os instrumentos tradicionais", explica el profesor de baile y percusión Antonio Prado.

En Donaire celebran que han evolucionado de forma "natural" y que se han ido adaptando a los tiempos. La asociación pasó de ser pequeña y de ensayar e impartir clases en centros municipales a contar, después de la pandemia de Covid-19, con su centro propio en el polígono de Agrela.

Esta evolución se refleja en el crecimiento del alumnado. Antonio Prado, que lleva 11 años como profesor en la asociación y que antes fue alumno, señala cómo cada año se incorpora más gente nueva. "Impartimos 104 clases semanales a máis de 1.000 alumnos", explica.

De cara al futuro, desde Donaire esperan seguir en la misma línea de trabajo, ofreciendo una escuela con una amplia oferta de clases y pudiendo continuar realizando actividades como las de este año tan especial: "Dende talleres e concertos didácticos ata presentacións… e que a Nave Donaire se reforce como un punto de creación e consumo da cultura na Coruña".