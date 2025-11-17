Fuente de Cuatro Caminos (Wikipedia).

Fuente de Cuatro Caminos (Wikipedia).

Cultura

La Asociación Alexandre Bóveda proyecta en A Coruña el documental 'O barrio en feminino'

La iniciativa partió del CEIP Concepción Arenal, que cada año organiza una ruta por Cuatro Caminos y Oza en clave feminista

Más noticias: La odisea de arreglar el coche en A Coruña: el aumento de la vida útil del parque satura a los talleres

Publicada

Este lunes, 17 de noviembre, la Asociación Cultural Alexandre Bóvede proyecta en su sede en San Andrés el documental O barrio en feminino, unha experiencia educativa, que retrata un proyecto del CEIP Concepción Arenal llevado a cabo en los barrios de Cuatro Caminos y Oza. Será a las 20:00 horas.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en rueda de prensa tras la reunión de la Xunta de Goberno Local este miércoles.

La iniciativa del colegio nació en 2018 con el objetivo de hacer una ruta guiada por estos barrios en clave feminista cada 8 de marzo. Ese día, recorren el entorno del colegio celebrando juegos y actividades que ponen en valor el papel de las mujeres en lugares como A Cubela, A Palloza o el río Monelos.

Este 2025 el colegio, además de hacer la ruta, grabó un corto documental de 15 minutos en el que se refleja esta acción en la que han participado a lo largo de 7 años unos 350 estudiantes.

El documental fue grabado por el propio alumnado con la ayuda de los profesores Pepe Antas y Davinia Tomé y de la mano de la realizadora Cristina de la Torre. Cuenta con la colaboración de la Biblioteca de Estudos Locais y de la directora del Instituto Xosé Cornide, Ana Romero.