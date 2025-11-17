La Asociación Alexandre Bóveda proyecta en A Coruña el documental 'O barrio en feminino'

Este lunes, 17 de noviembre, la Asociación Cultural Alexandre Bóvede proyecta en su sede en San Andrés el documental O barrio en feminino, unha experiencia educativa, que retrata un proyecto del CEIP Concepción Arenal llevado a cabo en los barrios de Cuatro Caminos y Oza. Será a las 20:00 horas.

La iniciativa del colegio nació en 2018 con el objetivo de hacer una ruta guiada por estos barrios en clave feminista cada 8 de marzo. Ese día, recorren el entorno del colegio celebrando juegos y actividades que ponen en valor el papel de las mujeres en lugares como A Cubela, A Palloza o el río Monelos.

Este 2025 el colegio, además de hacer la ruta, grabó un corto documental de 15 minutos en el que se refleja esta acción en la que han participado a lo largo de 7 años unos 350 estudiantes.

El documental fue grabado por el propio alumnado con la ayuda de los profesores Pepe Antas y Davinia Tomé y de la mano de la realizadora Cristina de la Torre. Cuenta con la colaboración de la Biblioteca de Estudos Locais y de la directora del Instituto Xosé Cornide, Ana Romero.