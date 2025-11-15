El ciclo Poeta Di(n)versos trae a A Coruña poesía de la India

El ciclo Poetas Di(n)versos continúa en A Coruña con una nueva sesión el próximo lunes, 17 de noviembre. En esta nueva cita del programa acudirán Reshma Ramesh y Yamini T. Prabhu, con poesía con un toque oriental procedente de la India.

La sesión comenzará a las 20:00 horas en el Centro Sociocultural Ágora y es de libre acceso hasta completar capacidad. También se puede seguir vía streaming en el Youtube del programa.

En esta cita del programa dirigido por la poeta Premio Nacional Yolanda Castaño acuden Reshma Ramesh y Yamini T. Prabhu, dos jóvenes de India, que serán las protagonistas de una sesión muy especial, en la que ambas poetizarán su mundo y sus injusticias sociales en una lengua minoritaria; la primera en su lengua materna, el canarés, y la segunda en la de acogida: el gallego.

La doctora Reshma Ramesh, graduada en Odontología por la Universidad de Bangalore, es una premiada poeta bilingüe en canarés e inglés. Sus poemas han sido traducidos y publicados en más de veinte idiomas, y ha recibido premios en Turquía, Serbia y China. Ha representado a India en numerosos festivales poéticos del mundo, incluido el de Medellín. Es poeta residente en Kaavya Sanje, donde desempeña un papel clave llevando la poesía al espacio público mediante recitales, instalaciones y talleres en parques, escuelas o mercados.

Por su parte, Yamini T. Prabhu nació en Bombay, donde inició su formación musical y sus primeros ejercicios de escritura. Su vida se ha desarrollado entre distintas ciudades y lenguas, en las que estudió piano con figuras como Leonid Sintsev o Pavel Dombrovsky. En 2016 pasó a residir en Galicia y dos años después decidió hacerse gallegohablante. Con el tiempo incorporó a su práctica musical la palabra y la voz, creando proyectos interdisciplinarios como 'MĀ, el poder del cuerpo', 'Voces de la Partición' o 'No muerdas la mano que te da de comer', centrados en la memoria, el cuerpo y la voz colectiva.

Entre 2019 y 2023 fue cofundadora del 'Samudra Trío', galardonado con el 'Premio Martín Códax de la Música', y publicó con Odisea un trabajo que explora el diálogo entre tradiciones. Fundamentada desde el cuerpo, Yamini defiende una pedagogía antirracista, reflexiva y conscientemente construida en comunidad. Compagina la docencia en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña con su investigación doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia sobre música carnática y palabra hablada.