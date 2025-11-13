Estos son los proyectos finalistas de los Premios Paraugas, que este año celebran su décima edición en Ferrol

Presentación esta mañana de los proyectos finalistas Concello Ferrol

El Concello de Ferrol fue el escenario esta mañana de la presentación oficial de los Premios Paraugas, que este año celebran su décima edición como el gran encuentro anual de comunicación, creatividad y marketing en Galicia. La gala de entrega se celebrará el 21 de noviembre en el Teatro Jofre, que acoge el evento por tercer año consecutivo.

Al acto acudieron el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el presidente del Clúster de la Comunicación de Galicia, Alberto Garnil, que dio a conocer las candidaturas finalistas; y Ana Méndez, directora-gerente de Galicia Calidade, patrocinadora del certamen.

En esta edición se recibieron más de 250 proyectos de empresas, agencias y profesionales de toda Galicia. El jurado, compuesto por 14 expertos del marketing, comunicación, publicidad, eventos, diseño e impresión —presidido por Paz Comesaña, directora de Marketing de Bankinter— destacó la calidad y diversidad de los finalistas, que consolidan a Galicia como referente creativo a nivel nacional.

Los miembros del comité subrayaron la presencia de proyectos con gran impacto, manteniendo la identidad de calidad del sector gallego.

Proyectos finalistas: creatividad con sello gallego

En total, 33 proyectos finalistas compiten en distintas categorías:

Mejor Producción Gráfica: Unha árbore de historias, de Gráficas Anduriña y Desoños para la Biblioteca de Galicia Impresións de Castelao en Vigo, de Imprimeverde y Desoños Sempre libres e vivas, de Gráficas Anduriña para Uqui Permui

Mejor Solución de Diseño: Branding Hoppers, de Tio Phil para el Grupo Aspasia Marca Betanzos, de Contorna, Besada, Failde BMJ Arquitectos y Nuria Carballo para el Concello de Betanzos Rebranding de la Cámara Minera de Galicia, desarrollado por Costa

Mejor Idea Creativa: La obra que nos faltaba, de Recados Carmen para Fnac Paco & Lola, 20 aniversario, de Tio Phil Caldo para paella valenciana, de Imaxe para Estrella Galicia

Mejor Campaña Publicitaria: Todo es marketing, de Recados Carmen para ESIC Segue sen haber nada máis de Madrid ca non ser de Madrid, de Imaxe para Estrella Galicia Si quieres opositar no hay tiempo que perder, de Reclam para Centro de Estudios Oposiciones

Estrategia de Marketing: Estrategia de marketing de Ducati, de Recados Carmen Krack nos Premios Féroz 2025, del área de branding de Krack Todo es marketing, de Recados Carmen para ESIC

Acción de Branding: Hermanas de Bruselas, de Salúdame Sempre para Río de Galicia RIO1923. Raíces, Identidad, Orgullo, del Real Club Celta Acción de branding Paco & Lola, de Tio Phil

Mejor Estrategia Global de Comunicación: Activismo rural: un reto de la leche, de ATREVIA para el Grupo Lence Voltarei: un homenaje a la emigración gallega, del Real Club Celta Birdmind, de Closet Comunicación

Estrategia más Eficaz: Quest for a job. El currículum convertido en videojuego, de Antón Veiga Todo es marketing, de Recados Carmen para ESIC El mejor regalo de la historia, del Real Club Celta

Mejor Evento Profesional o Corporativo: 32ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, organizada por Corre Lola Corre para el Ministerio Fiscal de España Atlantic Green Hub, de Ingenyus, Viratec y Aclima O Encontro, de efbs Grupo Educativo y CESUGA

Mejor Evento Cultural, Gastronómico o Musical: Soundhood SON Estrella Galicia, de Imaxe Festival Portamérica, de Esmerarte Industrias Creativas Vila do Libro Pontedeume 2025, de Cecubo Group, Vita Libris y Concello de Pontedeume

Nuevos Talentos: GEN, de Zaineb Aga Dirección creativa e identidad visual de Xara Fest 2025, de Alberto González Don’t wear it. Train it., de Bruno Veloso

Premios Honoríficos y especiales

Además de las categorías competitivas, se entregarán Premios Honoríficos:

Comunicación: Santiago Rey Fernández-Latorre, histórico editor de La Voz de Galicia.

Creatividad: Marisa Guitián Martínez, fundadora de Idea Creatividad y Comunicación.

Y cuatro galardones especiales: Premio Galicia Calidade, Premio al Anunciante del Año, Premio Paraugas de Oro y Premio Paraugas del Público, que permite la participación ciudadana.