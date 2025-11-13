Estos son los proyectos finalistas de los Premios Paraugas, que este año celebran su décima edición en Ferrol
La gala de entrega se celebrará el 21 de noviembre en el Teatro Jofre, que acoge el evento por tercer año consecutivo
El Concello de Ferrol fue el escenario esta mañana de la presentación oficial de los Premios Paraugas, que este año celebran su décima edición como el gran encuentro anual de comunicación, creatividad y marketing en Galicia. La gala de entrega se celebrará el 21 de noviembre en el Teatro Jofre, que acoge el evento por tercer año consecutivo.
Al acto acudieron el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el presidente del Clúster de la Comunicación de Galicia, Alberto Garnil, que dio a conocer las candidaturas finalistas; y Ana Méndez, directora-gerente de Galicia Calidade, patrocinadora del certamen.
En esta edición se recibieron más de 250 proyectos de empresas, agencias y profesionales de toda Galicia. El jurado, compuesto por 14 expertos del marketing, comunicación, publicidad, eventos, diseño e impresión —presidido por Paz Comesaña, directora de Marketing de Bankinter— destacó la calidad y diversidad de los finalistas, que consolidan a Galicia como referente creativo a nivel nacional.
Los miembros del comité subrayaron la presencia de proyectos con gran impacto, manteniendo la identidad de calidad del sector gallego.
Proyectos finalistas: creatividad con sello gallego
En total, 33 proyectos finalistas compiten en distintas categorías:
-
Mejor Producción Gráfica:
Unha árbore de historias, de Gráficas Anduriña y Desoños para la Biblioteca de Galicia
Impresións de Castelao en Vigo, de Imprimeverde y Desoños
Sempre libres e vivas, de Gráficas Anduriña para Uqui Permui
-
Mejor Solución de Diseño:
Branding Hoppers, de Tio Phil para el Grupo Aspasia
Marca Betanzos, de Contorna, Besada, Failde BMJ Arquitectos y Nuria Carballo para el Concello de Betanzos
Rebranding de la Cámara Minera de Galicia, desarrollado por Costa
-
Mejor Idea Creativa:
La obra que nos faltaba, de Recados Carmen para Fnac
Paco & Lola, 20 aniversario, de Tio Phil
Caldo para paella valenciana, de Imaxe para Estrella Galicia
-
Mejor Campaña Publicitaria:
Todo es marketing, de Recados Carmen para ESIC
Segue sen haber nada máis de Madrid ca non ser de Madrid, de Imaxe para Estrella Galicia
Si quieres opositar no hay tiempo que perder, de Reclam para Centro de Estudios Oposiciones
-
Estrategia de Marketing:
Estrategia de marketing de Ducati, de Recados Carmen
Krack nos Premios Féroz 2025, del área de branding de Krack
Todo es marketing, de Recados Carmen para ESIC
-
Acción de Branding:
Hermanas de Bruselas, de Salúdame Sempre para Río de Galicia
RIO1923. Raíces, Identidad, Orgullo, del Real Club Celta
Acción de branding Paco & Lola, de Tio Phil
-
Mejor Estrategia Global de Comunicación:
Activismo rural: un reto de la leche, de ATREVIA para el Grupo Lence
Voltarei: un homenaje a la emigración gallega, del Real Club Celta
Birdmind, de Closet Comunicación
-
Estrategia más Eficaz:
Quest for a job. El currículum convertido en videojuego, de Antón Veiga
Todo es marketing, de Recados Carmen para ESIC
El mejor regalo de la historia, del Real Club Celta
-
Mejor Evento Profesional o Corporativo:
32ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, organizada por Corre Lola Corre para el Ministerio Fiscal de España
Atlantic Green Hub, de Ingenyus, Viratec y Aclima
O Encontro, de efbs Grupo Educativo y CESUGA
-
Mejor Evento Cultural, Gastronómico o Musical:
Soundhood SON Estrella Galicia, de Imaxe
Festival Portamérica, de Esmerarte Industrias Creativas
Vila do Libro Pontedeume 2025, de Cecubo Group, Vita Libris y Concello de Pontedeume
-
Nuevos Talentos:
GEN, de Zaineb Aga
Dirección creativa e identidad visual de Xara Fest 2025, de Alberto González
Don’t wear it. Train it., de Bruno Veloso
Premios Honoríficos y especiales
Además de las categorías competitivas, se entregarán Premios Honoríficos:
-
Comunicación: Santiago Rey Fernández-Latorre, histórico editor de La Voz de Galicia.
-
Creatividad: Marisa Guitián Martínez, fundadora de Idea Creatividad y Comunicación.
Y cuatro galardones especiales: Premio Galicia Calidade, Premio al Anunciante del Año, Premio Paraugas de Oro y Premio Paraugas del Público, que permite la participación ciudadana.