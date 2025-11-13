José Montaña Louzao y Pablo Escudero Abenza, ganadores en A Coruña del Premio Torrente Ballester 2025

El prestigioso Premio Torrente Ballester de narrativa ya tiene ganadores en su trigésimo séptima edición. En la modalidad en gallego, el reconocimiento ha sido para José Montaña Louzao, natural de Betanzos, por su obra Non hai paz no paraíso. En la categoría en castellano, el galardón recae en Pablo Escudero Abenza por la novela Biblioteca familiar.

El certamen, convocado por el área de Cultura de la Diputación de A Coruña, busca reconocer la excelencia narrativa en ambas lenguas oficiales, y se consolida como uno de los premios literarios más destacados del panorama nacional.

El galardón está dotado con 15.000 euros, que los autores comparten de manera equitativa.

En la modalidad en gallego, el jurado, formado por Ismael Ramos, Lara Dopazo, Ana Varela, Manuel Esteban y Loli Rodríguez, destacó el estilo cuidado y la riqueza lingüística de la obra de Montaña Louzao, una novela que retrata la sociedad gallega de la primera mitad del siglo XX a través de personajes complejos y poliédricos que reflejan las tensiones políticas y sociales de la época.

En el caso de la modalidad en castellano, el jurado, compuesto por Carmen G. Magdaleno, Raquel Delgado, David Uclés, Andrea Fernández Plata y José Antonio Bonet, subrayó la honestidad del relato, su híbrido entre ensayo y ficción y una prosa fluida y precisa.

Según el fallo, Biblioteca familiar es una declaración de amor a la literatura, que invita a la lectura y la escritura al tiempo que reflexiona sobre la cultura y la creación artística.