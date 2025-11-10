Luis Gorrochategui imparte en Ferrol una conferencia sobre la mayor victoria de España frente a Inglaterra

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá este jueves 13 de noviembre, a las 19:00 horas, la conferencia "Contra Armada. La mayor victoria de España frente a Inglaterra", impartida por el escritor e historiador Luis Gorrochategui dentro del Ciclo de Conferencias del curso 2025/26 de la Cátedra Jorge Juan, promovida por la UDC y la Armada bajo la dirección de Alicia Munín, profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol.

En la ponencia, Gorrochategui abordará uno de los episodios más relevantes de la historia naval española, un ámbito en el que cuenta con un reconocimiento consolidado.

El autor, nacido en A Coruña en 1960, forma parte de la Asociación de Estudos Históricos de Galicia, el Instituto Torre de Hércules, la Orde de Cabaleiros de María Pita y la Asociación Gran Armada.

El conferenciante acumula más de 200 artículos publicados en libros, revistas especializadas y prensa, además de varias obras destacadas.

Entre ellas figuran "La carabela de San Lesmes. El viaje más épico de la historia" (2022), "Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806–1807" (2018) y "La Contra Armada. La mayor victoria de España sobre Inglaterra" (2020), títulos que lo han convertido en una referencia en la divulgación de la historia marítima.