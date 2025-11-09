Festigual continúa en A Coruña con teatro, cine, conciertos y actividades inclusivas

El Festival das Artes pola Inclusión e a Diversidade (Festigual) continúa en A Coruña este mes de noviembre con más programación inclusiva y llegando a nuevos espacios como la Cárcere de Curtis o el centro Ágora.

Hasta el 28 de noviembre, la iniciativa sigue en marcha con teatro, cine y conciertos. El cine ha sido una de las nuevas incorporaciones de este año, en colaboración con el Fórum Metropolitano y el ciclo Un plano diferente, además de una selección de cortos del proyecto Miradas Diversas elaborados por usuarios de Apem Coruña y Aspronaga.

Así, los días 13, 14 y 15 se proyectará la película Olvido y León de Xavier Bermúdez a las 20:00 horas los tres días y a las 17:00 horas el sábado.

El festival, que busca crear un modelo de cultura más inclusiva en colaboración con entidades sociales y la comunidad artística de la ciudad, continúa con espectáculos profesionales, talleres y acciones en espacios como la Fundación Marta Ortega, o la Cárcere de Curtis, donde se representará una versión accesible de Yerma.

Festigual cerrará con la actuación de A Banda da Loba en el Ágora en el que presentarán su disco Lovismo. Además, continúan abiertas las exposiciones Carreiros sen néboa y la muestra sobre la línea férrea A Coruña-Lugo.