Betanzos (A Coruña) homenajea a las personas "imprescindibles" que hacen el Globo

Homenajea a las personas que hacen el Globo de Betanzos. Concello de Betanzos

La Fundación del Globo de Betanzos ha homenajeado este domingo a las 12 personas que siguen trabajando en la actualidad para llevar adelante esta tradición betanceira, a cargo de la familia Pita desde hace 150 años. Coincidiendo con este aniversario, en un acto celebrado en la localidad se ha reconocido el trabajo y la dedicación de esta docena de personas.

Se trata de Tino Tomé, Rocío Manso Falcón, Eugenio García Cruz, Miguel Rodríguez Galán, Suso Carro, Sito Miramontes, Sergio Abeledo, Jesús Pita, Manel Carro, Ángel Carro, Pilar Pita y Juan Carlos Rodríguez.

Doce personas en palabras de María Barral, alcaldesa de Betanzos y presidenta de la Fundación Globo de San Roque, que son "imprescindibles".

"Con motivo do 150 aniversario desde que Claudino Pita colleu o Globo, a Fundación, encargada desde o 2023, decidiu realilzar unha homenaxe sinxela pero moi emotiva ás 12 persoas en activo imprescindibles para que sexa posible que cada 16 de agosto todos os betanceiros e betanceiras, os que vivimos aquí e os de fóra, riamos, choremos e nos emocionemos ao ver subir cara o ceo o noso globo", declaró Barral.

Momento del homenaje de la Fundación Globo de San Roque de Betanzos. Concello de Betanzos

La Fundación trabaja también en otro posible homenaje a esas otras personas "que xa non están con nós pero que tamén foron imprescindibles nestes 150 anos". Su discurso también contó con palabras de agradecimiento para quienes, con su colaboración, hacen posible esta tradición como los centros educativos, el personal municipal o colaboradores que "recortan, pegan, pintan ou moven o globo durante todo o verán para que o 16 de agosto o Globo suque o ceo betanceiro".

Los homenajeados recibieron, además, un pin de plata conmemorativo elaborado por una artesana local y dejaron su firma estampada en el libro de oro de la ciudad.