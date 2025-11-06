La Casa das Ciencias, el Aquarium y la Domus de A Coruña se integran en la red de Museos de Ciencia

Los museos científicos de A Coruña —la Casa das Ciencias, el Aquarium y la Domus— pasan a formar parte de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España. Así lo ha aprobado este jueves el Concello de A Coruña en una sesión ordinaria del pleno.

En su intervención, el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, reivindicó que en 1985 la Casa das Ciencias cambió el modelo de museo científico a nivel estatal combinando lo tradicional con equipamientos interactivos. "O seu éxito marcou o camiño da creación da Domus", recordó, y más adelante el Aquarium, situando a la ciudad en la vanguardia y creando el germen de una red informal de colaboración a nivel estatal.

Ahora, con la integración en la Asociación de museos de ciencia, "promovemos o interese pola ciencia, a técnica, a investigación e a innovación e fotalecemos o seu papel como espazos de cultura e de progreso".

Esta adhesión supone, además, un primer paso en la presentación de estos museos de la ciudad como candidaturas a otras agrupaciones de índole internacional como la Asociación Europea de Museos.

La oposición pide mejoras para el personal e inversión en mantenimiento

Desde la oposición, el BNG celebró el paso pero advirtió de que "é preciso acompañar desde o Concello o bo facer profesional dos equipos dos museos". Desde el grupo nacionalista, Mercedes Queixas reivindicó también "melloras necesarias" en las instalaciones y "reforzar a formación das traballadoras e traballadores".

Por su parte, el PP puso el foco en el estado de los centros y reclamó "con urgencia la redefinición de espacios, usos, plantilla y edificios, deteriorados por el paso del tiempo y por el escaso o nulo mantenimiento". Roberto Coira recordó que el PP "ha denunciado siempre la pasividad y desidia de Inés Rey, la peor concejala de Cultura del Ayuntamiento, en materia de mantenimiento y programación cultural en los espacios gestionados por el Ayuntamiento, que adolecen de una falta de mantenimiento y de la actualización de contenidos necesaria".

Añadió que la Domus, "una joya arquitectónica", no cumple con lo que debería ofrecer a la ciudadanía y que "estos problemas no los soluciona la adhesión a una asociación", lamentando que "un icono de la ciudad languidece".

Ante esas críticas, la alcaldesa Inés Rey respondió recordando que "nunca fui concejala de Cultura. Soy la titular de todas las competencias, delegadas en los concejales o avocadas para mí cuando lo considero oportuno. Soy concejala de todo y por eso alcaldesa".