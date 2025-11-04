CoruñART arranca su primera edición con actividades musicales y culturales gratis en A Coruña

La primera feria de las industrias culturales y creativas de A Coruña, CoruñART, celebra su primera edición este sábado 8 de noviembre con un programa pensado para profesionales del sector pero también para todos los públicos. Durante toda la jornada se sucederán en el mercado de San Agustín mesas redondas, talleres, debates y conciertos.

Los profesionales que deseen acudir a las actividades orientadas al sector deberán acreditarse en la web de ataquilla.com con un coste de 20 euros.La entrada para el público general será gratuita.

Las actividades comenzarán a las 11:00 horas con el pregón de Lúa Mosquetera, para continuar a las 12:00 horas con el micro literario, con la participación de autoras y autores que presentarán sus proyectos.

A las 13:00 horas tendrá lugar el taller de estampación Bícame, estampas para a lembranza y a las 14:00 horas tendrá lugar el concierto de Carlos Bau. Por la tarde, habrá showcases musicales con distintos artistas desde las 17:00 horas y a las 20:00 horas Luis Moro subirá al escenario para dar un concierto.

El programa profesional de CoruñART

La programación profesional cuenta con nueve propuestas. La primera, a las 11:30 horas, será una mesa redonda sobre A política cultural na Coruña, con la participación de Carlos González Garcés, María Xosé Bravo, José Manuel Sande, Roberto Coira y con la moderación de la periodista Isabel Bravo.

A las 12:30 horas se celebrará el taller formativo Como conseguir bolos con Tomi Legido, Fani Vázquez y moderación de María Nieto. Este dará paso al debate Profesionalizar a literatura: é posible vivir de escribir? a las 13:30 horas, en el que tomarán la palabra Abril Camino, Antía Yáñez y moderación del periodista y escritor Pablo Rañales.

Ya por la tarde, la programación trae a las 16:30 horas una mesa redonda sobre Oportunidades e desafíos da fotografía contemporánea en Galicia con Brais Lorenzo, Xabier Quiroga y moderación del co-director del festival Ffoco y coordinador de PhotoEspaña Juan Varela. A continuación, a las 17:30 horas, Patricia Hermida y Josiño Carballo, con moderación del divulgador musical Noel Turbulencias, debatirán sobre O mercado musical en Galicia: Oportunidades para novas propostas artísticas.

A las 18:30 horas será turno de la mesa Ilustración: ilustrar un futuro profesional con Santy Gutierrez, Irene SanJuan y la ilustradora y diseñadora gráfica Miriam García como moderadora. La jornada terminará a las 19:30 horas con el debate Autopublicación, coedición e editorial tradicional: cal é a mellor opción para o meu manuscrito? con Laura Rodríguez, Iago Fandiño, Rober Cagiao y moderación de la directora de la biblioteca Durán Loriga Betty Rodríguez.

Paralelamente, en un segundo escenario, habrá un desayuno profesional entre las 10:00 y las 11:00 horas y un taller formativo de creación de marca personal con María Nieto a las 16:30 horas.