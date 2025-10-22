La Biblioteca Provincial de A Coruña acogerá las jornadas 'Alén do Castelao' sobre la banda diseñada

La Biblioteca Provincial de la Deputación da Coruña acogerá las jornadas 'Alén do Castelao' sobre edición y desarrollo de proyectos de banda diseñada con un enfoque didáctico y buscando profundizar en la profesionalización del sector.

Se trata de una nueva actividad promovida por el área de Cultura de la Deputación da Coruña para conmemorar los veinte años del Premio Castelao, un certamen de referencia en Galicia y en España.

Las jornadas, coordinadas por la asociación Autoban, se celebrarán el día 5 y 6 de noviembre y ofrecerán clases magistrales y tertulias en las que intervendrán personas con un amplio recorrido en el mundo de la Banda Diseñada, aportando información y experiencias destacadas y contestando dudas y cuestiones del público asistente.

Anabel Colazo, Cristian F. Caruncho, Uxía Larrosa, Paula Mayor, Estudio Gráfico Los Meros, Xulia Pisón y Bernal Prietoo son las personas participantes que hablarán de los aspectos técnicos básicos para la elaboración de una banda diseñada o sobre cómo organizar un proyecto desde su concepción a su publicación.

La inscripción es gratuita y las plazas limitadas a 25 personas. El plazo para inscribirse ya está abierto en la página web www.autoban.gal.