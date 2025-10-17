El ciclo Nexos en A Coruña rendirá homenaje a las figuras de María Casares y Antonio Machado

El ciclo Nexos regresa un año más a A Coruña y lo hace con dos propuestas de altísimo nivel. Esta nueva edición, dedicada a las figuras de María Casares y Antonio Machado, presentará las obras de las destacadas creadoras españolas Elsa Moreno y Laura Hojman.

Las entradas para cada sesión serán gratuitas, pero será necesario realizar inscripción previa en el correo casasmuseo@coruna.gal o en el teléfono 981 189 856.

De esta manera, el ciclo, organizado por el Concello da Coruña y la Asociación Cultural AÏS, arrancará este viernes 17 de octubre, a las 19:00 horas, en la Casa Museo Casares Quiroga con la proyección de 'Los días azules', el galardonado documental de Laura Hojman en torno al legado poético y la vida de Antonio Machado.

Esta película, que pasó con éxito por varios festivales nacionales e internacionales y obtuvo seis premios ASECAN (Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía), se estrenó en 2020 para conmemorar el 80 aniversario de la muerte del poeta sevillano, fallecido en el exilio en la localidad francesa de Collioure.

En la que fue su segunda largometraje, Laura Hojman aborda la vida del poeta como símbolo de la España que se perdió: un canto a la importancia de la cultura para la vida, para el progreso y para crear una sociedad mejor. Es una pieza poética y comprometida que reconstruye la vida y el pensamiento del escritor a través de un relato íntimo y político. Para ello, contó con la interpretación de Pedro Casablanc como actor, representando a Machado, y con los testimonios de figuras como Ian Gibson, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo o Luis García Montero.

La proyección irá acompañada de la presencia de la autora, quien presentará su proyecto y dialogará con el público. La sesión se completará con una interpretación musical en directo de 'El cant dels ocells', melodía tradicional catalana según la adaptación que realizó Pau Casals para violonchelo.

El viernes 31 de octubre, también a las 19:00 horas, será la legendaria actriz coruñesa María Casares —otra representante de la resistencia, el exilio y la excelencia artística— quien protagonice la segunda sesión desde la visión poética y escénica de Elsa Moreno. La creadora valenciana ofrecerá un recital itinerante basado en 'En un lugar limítrofe' (su poemario publicado por la Editorial La Imprenta en 2023), que explora el exilio emocional, la identidad difusa y la tensión entre la voluntad de afecto y el peso de la tradición.

Para ello, se servirá del espacio de la Casa Museo Casares Quiroga para convertir la arquitectura en un territorio sensible y evocador. El recorrido se dividirá en dos partes. En una primera intervención ocupará diferentes habitaciones de la casa, activando la palabra poética a través de la presencia corporal, el silencio y la atmósfera. La segunda se desarrollará en la biblioteca, donde la voz de la artista entrará en diálogo con los ecos de María Casares, evocando su fuerza escénica y su memoria como figura del exilio y de la resistencia íntima. Tras el recital, tendrá lugar una conversación abierta con la artista.