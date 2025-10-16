Así fue en A Coruña As Charlas do Xerión con el director Carlos Sedes

As Charlas do Xerión arrancó el pasado mes de septiembre su nueva temporada con un invitado de lujo, Carlos Blanco, y continuó ayer miércoles con otro invitado muy especial: Carlos Sedes. El director de cine repasó su trayectoria y contó a los presentes una anécdota para el recuerdo: el origen del conocido tema de cabecera de la serie Fariña, que él dirigió.

Y es que tal y como explicó el director en su conversación con Jesús Suárez, la canción fue a raíz de un comentario de un actor coruñés, que le dijo a Iván Ferreiro "o que teño que facer para non ter que ir ao mar". Una frase que a muchos les sonará, ya que se convirtió en un auténtico himno tras encabezar esta producción audiovisual basada en el libro homónimo de Nacho Carretero. Además de de Fariña, Sedes es responsable de otros éxitos como Padre Casares o Gran Reserva.

La charla comenzó, sin embargo, con la historia de la infancia de Carlos Sedes, marcada por la profesión de su padre, Sito Sedes. Así, el director de cine nació en A Coruña, en concreto en el barrio de Os Mallos, donde creció con su progenitor, su madre Mariví y su hermana Montse hasta que por razones de trabajo de Sito Sedes se mudaron a Santiago de Compostela.

El realizador gallego, sin embargo, confesó que guarda un gran cariño por Os Mallos. Continuó explicando que era mal estudiante, y que empezó a trabajar en diferentes puestos vinculados al sonido hasta que, poco a poco, fue encontrando su hueco en el mundo audiovisual. Sedes tuvo a este respecto unas palabras para los profesionales de Bambú, que le dieron la oportunidad.

Bajo título "Detrás del ojo del director", Carlos Sedes contó ante un atento público en el Centro Comercial Cuatro Caminos su trayectoria desde los inicios hasta la actualidad. Un camino marcado por el esfuerzo y el trabajo constante, que lo han llevado a ganar, entre otros, varios Premios Mestre Mateo.