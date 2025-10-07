Ferrol celebra la Semana de la Arquitectura 2025: actividades gratuitas abiertas al público

Ferrol participará en la Semana de la Arquitectura 2025 impulsada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con un programa de actividades centrado en edificios religiosos de la ciudad.

La programación comienza este miércoles 8 de octubre con una conferencia sobre La arquitectura religiosa contemporánea en Europa, perspectivas críticas, a cargo del arquitecto Esteban Fernández-Cobián en el Antiguo Hospicio a las 19:30 horas.

El jueves se realizará una visita guiada desde las 17:00 horas hasta pasadas las 19:00 horas con un recorrido que hará parada en la iglesia de San Pedro Apóstol con el arquitecto Felipe Picos Brage, la iglesia de San Fernando y Nosa Señora do Pilar con el arquitecto Ramón Montero y la concatedral de San Xiao con el arquitecto José Antonio Alonso Rodríguez.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa.

En esta edición colaboran el Concello de Ferrol, la Diócesis Mondoñedo-Ferrol y la Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.