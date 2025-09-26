El artista Francisco Miguel, asesinado por el franquismo en 1936, será homenajeado en A Coruña

El próximo lunes, A Coruña rendirá homenaje al artista Francisco Miguel, asesinado por el régimen franquista en 1936. El acto será doble, con una ceremonia institucional en María Pita y otra fúnebre con el entierro de sus restos en el cementerio de San Amaro, abierto a la ciudadanía.

Estos actos coinciden a las puertas del 90 aniversario de su asesinato a manos de las fuerzas fascistas en 1936. Su cuerpo fue exhumado en 2023 por la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica en el cementerio de Bértoa, en Carballo, junto a los de otras tres víctimas de la represión fascista.

Ahora, mediante este homenaje, recibirá sepultura en su ciudad natal.

Los actos estarán presididos por la alcaldesa, Inés Rey, que ha declarado al respecto que "A Coruña é unha cidade con memoria e desde este Goberno municipal continuamos a lembrar a aquelas persoas que sufriron a represeión franquista polas súas ideas".

Otra actividad para recordar a Francisco Miguel fueron la exposición de dibujos en la Casa Museo Casares Quiroga, en colaboracón con la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) y la Asociación Cultural Alexandre Bóveda (ACAB), además de otras entidades como un grupo de investigación sobre su figura o la escritora Syra Alonso.

La ceremonia contará con la presencia de familiares llegados de México y la participación de la Banda Municipal de Música que interpretará obras de Marcial del Adalid, Juan Montes, Andrés Gaos y Chané, además de una pieza de Edward Elgar. También habrá una ofrenda simbólica de conchas de viraventos.

Quién fue Francisco Miguel

Francisco Miguel nació en A Coruña en 1897. A lo largo de su vida ejerció como pintor, ilustrador, crítico de arte y librero, estando siempre vinculado a la vida cultural de la ciudad y a movimientos artísticos europeos y americanos.

Entre 1921 y 1933 residió en París, Cuba y México, donde tuvo relación con figuras como Frida Kahlo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.

A su vuelta a Galicia, se asentó en Oleiros. Poco después, Francisco Miguel fue detenido y asesinado el 29 de septiembre de 1936 en Queo de Arriba, en Carballo.