Luis Piedrahita actuará en el Auditorio de Ferrol este viernes 19 de septiembre

El humorista gallego Luis Piedrahita visitará este viernes, 19 de septiembre, el Auditorio de Ferrol con su espectáculo 'Apocalípticamente correcto'. La sesión será a las 20:30 horas y el cómico ofrecerá un ingenioso monólogo sobre el escurridizo tema de la libertad y el destino, recomendado para todos los públicos.

En el, a lo largo de 80 minutos, Piedrahita reflexiona con ironía sobre el horóscopo y las autocaravanas, y muestra que nuestro destino no está escrito en las estrellas ni en los mapas de carreteras.

En palabras de Piedrahita, se trata de un show que "pone los puntos sobre las úes y las diéresis sobre las íes". Un monólogo rebozado con la harina del ingenio, el pan rallado de la ironía y un huevo de conocimiento. Y al final, un juego de magia que hace que todo esto explote como una bomba de sentido dentro de tu cabeza.

Las entradas todavía están a la venta a través de Ataquilla y de las taquillas del teatro Jofre y del Auditorio de Ferrol.

Luis Piedrahita es uno de los artistas más polifacéticos del panorama español. Además de humorista, también es ilusionista, presentador, escritor y director de cine. Es colaborador habitual de los programas de radio y televisión más exitosos y sus espectáculos teatrales viajan por toda España y Latinoamérica.