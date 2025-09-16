Arturo Pérez-Reverte participa en un encuentro literario este miércoles en A Coruña

El próximo miércoles, 17 de septiembre, el escritor Arturo Pérez-Reverte estará en A Coruña participando en una conversación sobre su nueva novela, Misión en París, en los XXI Encuentros con escritores. Será en la sede de Afundación a las 19:00 horas, aunque las entradas para el evento ya se han agotado.

El creador del conocido personaje Capitán Alatriste mantendrá una charla con Javier Pintor, organizador del ciclo literario, y con el autor Xavier Seoane.

El último libro de Pérez-Reverte sale a la venta este mismo mes de septiembre. El lanzamiento de Misión en París coincide con el 30 aniversario de la serie y continúa El puente de los Asesinos, su última obra publicada hace 14 años. En este libro, Reverte sitúa la historia en el Siglo de Oro español con personajes reales como Quevedo.

Al día siguiente, el escritor seguirá en A Coruña firmando 250 ejemplares de su último libro en un evento privado en la librería Arenas. Las novelas se podrán recoger a partir del 19 de septiembre.